CINEINSITE
MCU

Vingadores 5: 3 atores do MCU confirmam ausência no filme

Mesmo com uma reunião histórica do MCU, três nomes já avisaram que não estarão no novo Vingadores

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/01/2026 - 11:42 h
Três atores do MCU confirmaram que não estarão em Vingadores: Doutor Destino. Idris Elba, Martin Freeman e Wunmi Mosaku, que interpretam respectivamente Heimdall, Evertt K. Ross e Caçadora B-15, confirmaram que o elenco estrelado do filme dos Irmãos Russo não terá a presença do trio.

Enquanto algumas ausências já começam a ser definidas, a Marvel segue apostando alto na escalação do quinto filme da equipe, que promete uma das maiores reuniões de astros do MCU já realizada.

Em uma live de anúncio do elenco, houve também a grande surpresa do filme até aqui: o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox, incluindo Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e, apresentado em Deadpool & Wolverine, Channing Tatum como Gambit.

A Marvel já confirmou os principais nomes do elenco do novo filme, com uma mistura de veteranos e personagens mais recentes que chegaram após Vingadores: Ultimato.

Dos filmes anteriores de Vingadores, retornam: Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright.

De personagens apresentados pós-Vingadores: Ultimato — nas fases 4 e 5 do MCU — temos Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão, todo o novo Quarteto Fantástico (Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa) e quase todo o elenco de Thunderbolts (Florence Pugh como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hanah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela). Tenoch Huerta também volta como Namor.

O vilão da história do quinto filme dos Vingadores será o Doutor Destino de Robert Downey Jr., ator que viveu o lendário Homem de Ferro na Saga do Infinito do MCU, e agora assume o papel de antagonista.

Vingadores: Doutor Destino (Avengers: Doomsday no original) contará com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo (Ultimato), e roteiro de Michael Waldron (Loki) e Stephen McFreely (Ultimato).

Vingadores: Doutor Destino estreia em 17 de dezembro de 2026.

