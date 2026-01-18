Wagner Moura diz que 'O Agente Secreto' não existiria sem Bolsonaro

Wagner Moura - Foto: Michael Tran | AFP

Cumprindo agenda de divulgação do filme 'O Agente Secreto' nos Estados Unidos, Wagner Moura participou do talk show 'The Daily Show'. O tradicional programa é apresentado por Jordan Klepper e já é transmitido há 30 anos pelo emissora Comedy Central.

Além de abordar sua vitória no Globo de Ouro, o ator baiano comentou sobre a influência da política na obra dirigida por Kléber Mendonça Filho. Segundo o artista, a eleição de Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi impactante para a produção.

"O filme tem recebido um grande reconhecimento desde o Festival de Cannes. E em um dos prêmios que recebi, eu agradecia a ele [Jair Bolsonaro]. Sem ele, não teríamos feito o filme. O filme nasce a partir da perplexidade compartilhada por mim e Kleber Mendonça Filho diante do que estava acontecendo no Brasil entre 2018 e 2022. Este homem, eleito democraticamente, veio para trazer de volta valores da ditadura militar para o Brasil do século XXI", comentou Wagner Moura.

"Quando nós elegemos um presidente de extrema-direita em 2018, esse homem foi como uma manifestação física desses ecos", completou o ator.

Wagner também criticou a Lei da Anistia de 1979. O ator afirmou que a lei "perdoou todos os torturadores, assassinos e pessoas que fizeram coisas desprezíveis para os civis".

"Existem coisas que não podem ser esquecidas e nem perdoadas. O Brasil está, finalmente, superando um problema de memória ao mandar para prisão pela primeira vez pessoas que atentaram contra a democracia. O próprio Bolsonaro está na prisão. O Bolsonaro jamais teria existido politicamente se não fosse a anistia", lamentou.