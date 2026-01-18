Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Wagner Moura diz que 'O Agente Secreto' não existiria sem Bolsonaro

Ator baiano participou do programa 'The Daily Show'

João Grassi

Por João Grassi

18/01/2026 - 15:16 h
Wagner Moura
Wagner Moura -

Cumprindo agenda de divulgação do filme 'O Agente Secreto' nos Estados Unidos, Wagner Moura participou do talk show 'The Daily Show'. O tradicional programa é apresentado por Jordan Klepper e já é transmitido há 30 anos pelo emissora Comedy Central.

Além de abordar sua vitória no Globo de Ouro, o ator baiano comentou sobre a influência da política na obra dirigida por Kléber Mendonça Filho. Segundo o artista, a eleição de Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi impactante para a produção.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O filme tem recebido um grande reconhecimento desde o Festival de Cannes. E em um dos prêmios que recebi, eu agradecia a ele [Jair Bolsonaro]. Sem ele, não teríamos feito o filme. O filme nasce a partir da perplexidade compartilhada por mim e Kleber Mendonça Filho diante do que estava acontecendo no Brasil entre 2018 e 2022. Este homem, eleito democraticamente, veio para trazer de volta valores da ditadura militar para o Brasil do século XXI", comentou Wagner Moura.

Leia Também:

Dados revelam: interesse por Wagner Moura supera Leonardo DiCaprio
Descubra o valor milionário do prêmio de Wagner Moura no Globo de Ouro
Sapato exótico usado por Wagner Moura do Globo de Ouro custa fortuna

"Quando nós elegemos um presidente de extrema-direita em 2018, esse homem foi como uma manifestação física desses ecos", completou o ator.

Wagner também criticou a Lei da Anistia de 1979. O ator afirmou que a lei "perdoou todos os torturadores, assassinos e pessoas que fizeram coisas desprezíveis para os civis".

"Existem coisas que não podem ser esquecidas e nem perdoadas. O Brasil está, finalmente, superando um problema de memória ao mandar para prisão pela primeira vez pessoas que atentaram contra a democracia. O próprio Bolsonaro está na prisão. O Bolsonaro jamais teria existido politicamente se não fosse a anistia", lamentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema entrevista Jair Bolsonaro O Agente Secreto wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner Moura
Play

Extermínio 4 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Wagner Moura
Play

Ex-colegas revelam: como o jovem Wagner Moura da Facom virou estrela de cinema

Wagner Moura
Play

Tom e Jerry e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Wagner Moura
Play

Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

x