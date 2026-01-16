Dados revelam: interesse por Wagner Moura supera Leonardo DiCaprio

Estudo aponta virada histórica - Foto: AFP

A temporada de premiações de Hollywood, frequentemente chamada de “Copa do Mundo dos cinéfilos”, revelou em 2026 um movimento inédito no Brasil: o protagonismo absoluto do cinema nacional. Dados exclusivos de buscas levantados pela Taboola, plataforma global de recomendação de conteúdo na open web, mostram que Wagner Moura e o filme “O Agente Secreto” dominaram a atenção digital dos brasileiros durante e após a cerimônia do Globo de Ouro.

Enquanto o evento acontecia, o público brasileiro voltou seus olhos quase exclusivamente para seus representantes. O termo “Wagner Moura” alcançou 1 milhão de pageviews, registrando crescimento de 113% em relação aos 45 dias anteriores. Já “O Agente Secreto” ultrapassou essa marca, somando 1,2 milhão de pageviews, consolidando-se como um dos assuntos mais buscados do período.

O impacto se torna ainda mais expressivo quando comparado aos grandes nomes de Hollywood. Timothée Chalamet, indicado por Marty Supreme, teve um aumento de 876% nas buscas, mas com apenas 70 mil pageviews.

Ethan Hawke, por Blue Moon, registrou crescimento de 147%, enquanto Leonardo DiCaprio, protagonista de Uma Batalha Após a Outra, apresentou uma queda de 58% no interesse do público brasileiro, com 324 mil pageviews. Para os brasileiros, ao menos no termômetro digital, o favoritismo já está definido.

Outro dado que chama atenção é a inversão de uma lógica comum no mercado: neste caso, a obra superou o artista. As buscas por “O Agente Secreto”, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, superaram até mesmo as relacionadas ao seu protagonista, com alta de 66%. O diretor Kleber Mendonça Filho também aparece em destaque, acumulando 452 mil pageviews, reforçando o interesse pelo conjunto da produção.

Para José Luiz de Genova, General Manager LATAM da Taboola, os números refletem um fenômeno cultural.

"Os dados da Taboola confirmam que, para o brasileiro, a vitória de Wagner Moura e o sucesso de ‘O Agente Secreto’ transcendem o cinema; o engajamento é movido pela mesma paixão de uma Copa do Mundo. Ver uma produção nacional gerar mais tráfego e curiosidade na open web do que gigantes estabelecidos de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, sinaliza um momento histórico para a nossa cultura e mostra aos publishers que o conteúdo local de qualidade é hoje o maior vetor de atenção do público”, afirma.