'Zootopia 2' já é a animação dos EUA com maior bilheteria da história

Com mais de US$ 1,7 bilhão de arrecadação até o momento, "Zootopia 2" se tornou a animação americana com a maior bilheteria da história, ultrapassando "Divertida Mente 2", da Pixar, que em 2024 arrecadou US$ 1,69 bilhão.

Contudo, o filme ainda segue muito atrás da produção chinesa "Ne Zha 2", que faturou US$ 2,25 bilhões em 2025 e se tornou a maior animação de todos os tempos no quesito.

“Zootopia 2” também se tornou a nona maior bilheteria global de todos os tempos. Confira o ranking:

Avatar: (2009) - US$ 2,923 bilhões

Vingadores: Ultimato: (2019) - US$ 2,799 bilhões

Avatar: O Caminho da Água: (2022) - US$ 2,320 bilhões

Titanic: (1997) - US$ 2,264 bilhões

Ne Zha 2: (2025): US$ 2 259 bilhões

Star Wars: O Despertar da Força: (2015) - US$ 2,071 bilhões

Vingadores: Guerra Infinita: (2018) - US$ 2,052 bilhões

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa: (2021) - US$ 1,9 bilhão (ou US$ 1,921 bi)

Zootopia 2: (2025) US$ 1,7 bilhão

Divertida Mente 2: (2024) - US$ 1,698 bilhão

"Este marco pertence, antes de tudo, aos fãs de todo o mundo cujo entusiasmo o tornou possível [...] Estamos muito orgulhosos de nossos cineastas Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino, e de toda a equipe do Walt Disney Animation Studios por criarem um filme que se conecta tão profundamente com o público em todos os lugares", declarou Alan Bergman, copresidente da Disney Entertainment.

“Zootopia 2” também quebrou o recorde de animação norte-americana com a maior abertura de todos os tempos, sendo a mais rápida a alcançar US$ 1 bilhão de faturamento.

Disputa com o mercado chinês

Desde a pandemia de Covid-19, a China tem rejeitado parte dos filmes hollywoodianos. Ainda assim, “Zootopia 2” obteve a segunda maior bilheteria norte-americana no país, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019.

Por outro lado, parte da imprensa internacional não coloca "Ne Zha 2" entre as dez maiores bilheterias mundiais, já que a maior parte da arrecadação do projeto veio da China. Mesmo assim, o filme foi distribuído em muitos países depois que o desenho explodiu no mercado chinês, sendo lançado também no Brasil.