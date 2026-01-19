Governo nega lançamento de streaming gratuito; entenda

Plataforma e seus aplicativos ainda estão em fase final de testes - Foto: Divulgação

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou uma nota, no domingo, 18, para dizer que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda não foi lançada. Segundo a pasta, não procede a informação que vem sendo divulgada de que o serviço já estaria disponível.

A plataforma e seus aplicativos (versões Android e IOS) ainda estão em fase final de testes, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Tela Brasil vai reunir centenas de títulos (filmes e séries) brasileiros. “A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”, destacou o Ministério da Cultura.

As informações sobre o lançamento serão divulgadas em breve pelos canais institucionais do Ministério da Cultura.