PRONUNCIAMENTO

Governo nega lançamento de streaming gratuito; entenda

Plataforma e seus aplicativos ainda estão em fase final de testes

Edvaldo Sales

Edvaldo Sales

19/01/2026 - 8:14 h
Plataforma e seus aplicativos ainda estão em fase final de testes
Plataforma e seus aplicativos ainda estão em fase final de testes -

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou uma nota, no domingo, 18, para dizer que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda não foi lançada. Segundo a pasta, não procede a informação que vem sendo divulgada de que o serviço já estaria disponível.

A plataforma e seus aplicativos (versões Android e IOS) ainda estão em fase final de testes, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

A Tela Brasil vai reunir centenas de títulos (filmes e séries) brasileiros. “A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”, destacou o Ministério da Cultura.

As informações sobre o lançamento serão divulgadas em breve pelos canais institucionais do Ministério da Cultura.

brasil Cinema Nacional Streaming Tela Brasil

