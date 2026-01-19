Menu
Baseada em fatos, essa minissérie curta e impactante vai te emocionar

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/01/2026 - 12:04 h
As minisséries continuam sendo um dos formatos mais queridos do audiovisual, tanto pelo público quanto por profissionais renomados da indústria. Com histórias mais curtas, elas conseguem explorar melhor personagens complexos e tramas mais profundas. Mesmo assim, com tantas opções disponíveis, muitas acabam passando despercebidas — até quando têm tudo para dar certo.

É o caso de 'Entre Estranhos', minissérie da Apple TV+ que reúne um time de peso por trás e diante das câmeras. A produção conta com a direção de Brady Corbet e Mona Fastvold, dupla conhecida pelo trabalho em 'O Brutalista', e traz no elenco nomes como Tom Holland, Emmy Rossum e Amanda Seyfried.

A trama acompanha Danny Sullivan, um jovem preso após ser apontado como possível envolvido em um tiroteio ocorrido em Nova York, em 1979. Durante uma série de interrogatórios conduzidos pela investigadora Rya Goodwin, Danny passa a revisitar episódios marcantes de seu passado, revelando uma trajetória marcada por traumas e conflitos.

À medida que as conversas avançam, surgem indícios de que há mais por trás do crime do que aparenta. Os relatos de Danny ajudam Rya a se aproximar de um segredo perturbador, possivelmente desconhecido até mesmo pelo próprio acusado. A investigação conduz o personagem a confrontar memórias reprimidas e eventos decisivos de sua vida, culminando em uma revelação capaz de transformá-lo para sempre.

Com sete episódios, Entre Estranhos é inspirada em um romance de não ficção que aborda o caso do primeiro assassino em série absolvido ao alegar transtorno de personalidade dissociativa.

A série também incorpora elementos pessoais de seu criador, Akiva Goldsman, reforçando o compromisso da narrativa com temas reais e perturbadores. O resultado é uma produção que busca provocar um impacto psicológico intenso ao explorar os limites entre memória, identidade e verdade.

Assista ao trailer de Entre Estranhos:

