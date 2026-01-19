O filme de ação da Netflix que virou fenômeno e já alcançou o TOP 1

Filme de ação envolvente virou fenômeno na Netflix - Foto: Divulgação

A Netflix abriu 2026 com um fenômeno inesperado no catálogo. O thriller Dinheiro Suspeito saltou para o topo do ranking em questão de horas, chamando atenção não só pela velocidade da ascensão, mas pelo alcance.

Em poucos dias, o longa se espalhou por telas de diferentes continentes, despertando curiosidade, e rapidamente alcançou o TOP 1 da plataforma, impulsionado também por um elenco cheio de estrelas.

Dados do FlixPatrol indicam que o filme já lidera o ranking global e ocupa o primeiro lugar em ao menos 85 países. No total, aparece entre os mais vistos em 91 territórios, incluindo mercados estratégicos como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha, reforçando seu apelo internacional.



Nos Estados Unidos, o impacto foi quase imediato. O título alcançou o topo do ranking nacional apenas um dia após a estreia, superando lançamentos recentes da plataforma.

O sucesso meteórico vem embalado por uma trama com cara de blockbuster policial. Em Dinheiro Suspeito, Ben Affleck e Matt Damon estrelam um thriller eletrizante em que a confiança dentro de uma equipe de policiais de Miami se rompe depois que eles encontram uma enorme quantia de dinheiro escondida em um esconderijo abandonado.

À medida que as forças institucionais percebem a dimensão da apreensão, a desconfiança se espalha e a pergunta passa a dominar o grupo: em quem dá para confiar? Entre suspeitas, disputas internas e alianças frágeis, a equipe entra em rota de colisão.

Parte do interesse em torno do filme também passa pelo elenco de peso. Matt Damon e Ben Affleck voltam a contracenar em uma trama marcada por tensão e escolhas morais difíceis. Ao lado deles, nomes como Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle e Kyle Chandler ampliam o alcance comercial do projeto.

A recepção crítica tem sido majoritariamente favorável. No Rotten Tomatoes, a produção soma 82% entre especialistas e 72% junto ao público. Essa combinação de avaliações positivas, estrelas conhecidas e curiosidade coletiva ajudou a impulsionar a audiência nos primeiros dias.

Com poucos dias no catálogo, Dinheiro Suspeito já figura entre os lançamentos mais comentados do ano. O desempenho reforça a estratégia da Netflix de apostar em thrillers de grande escala, capazes de dominar conversas, listas e maratonas quase simultaneamente em diferentes países.

