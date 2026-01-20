Nova Rodoviária de Salvador começa a funcionar; saiba como utilizar

- Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O novo Terminal Rodoviário de Salvador começou a funcionar, oficialmente, na manhã desta terça-feira, 20. Agora, todas as pessoas que desejarem chegar ou sair de Salvador utilizando o serviço, devem se dirigir até o equipamento localizado no bairro Águas Claras, pois, com a ativação, a antiga sede, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, foi desativada às 23h59 de segunda, 19.

Com 127.235 metros quadrados de área total, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta também com salas VIP, estacionamento com 847 vagas, lojas e Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Como chegar na Nova Rodoviária?

A Rodoviária fica às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, com acesso pela Via 29 de Março, ao lado da estação de metrô.

Os usuários que desejarem utilizar o metrô para acessar o equipamento, devem descer na Estação Águas Claras.

Para quem vai de ônibus, há inúmeras linhas espalhadas pela cidade, com o nome do terminal. Além disso, o espaço dispõe de 10 linhas metropolitanas e 363 intermunicipais.

Há ainda pontos de paradas para carros de aplicativo, portanto, os usuários do sistema podem utilizar a função para entrar e sair.

A promessa é que, futuramente, o equipamento também conte com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Megaoperação vai orientar passageiros e motoristas

Para evitar que passageiros e motoristas se confundam com a mudança de endereço da Rodoviária de Salvador, o Governo da Bahia montou uma megaoperação de orientação no início do funcionamento do novo terminal. A ação foi detalhada pela secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Jusmari Oliveira, em entrevista ao portal A TARDE, durante a inauguração do equipamento, nesta segunda-feira, 19.

A operação contará com três frentes principais de atuação, distribuídas em locais estratégicos.

"A primeira equipe ficará na saída do metrô, com profissionais da Sedur e da CCR, orientando os passageiros sobre os acessos, rotas e deslocamentos, com apoio de folders e mapas", informou.

De acordo com Jusmari, a segunda frente de orientação atuará dentro do próprio terminal rodoviário, enquanto a terceira ficará no terminal de ônibus, sob responsabilidade da Prefeitura de Salvador, garantindo informações aos usuários do transporte urbano e metropolitano.