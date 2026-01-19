Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais

Nova rodoviária de Salvador - Foto: Joá Souza/GOVBA

A comparação pode soar ousada, mas os fatos ajudam a sustentar a provocação: enquanto Nova York ainda convive com críticas severas ao seu principal terminal rodoviário, Salvador acaba de inaugurar uma nova rodoviária que já nasce como referência em integração, conforto e serviços.

De um lado, o Port Authority Bus Terminal, em Manhattan, carrega o peso de mais de sete décadas de uso. Do outro, a nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, chega como um equipamento pensado para a mobilidade do presente — e do futuro.

O que Nova York tem… e o que Salvador resolveu fazer diferente

O terminal nova-iorquino é funcional e central, mas frequentemente descrito por usuários como confuso, superlotado e visualmente degradado. A dificuldade de navegação, a sinalização insuficiente, os banheiros em más condições e a sensação de insegurança aparecem de forma recorrente em avaliações públicas.

Há relatos de turistas no site da TripAdvisor que definem o espaço como uma “primeira impressão ruim” da cidade. Mesmo com melhorias pontuais na limpeza e no policiamento, o PABT ainda é visto como um ambiente estressante, especialmente nos horários de pico e durante a noite.

"É sujo e confuso e as cabines de informação não estão bem equipadas. Planeje para descobrir isso você mesmo porque você não será capaz de encontrar ajuda.", relatou um usuário.

Salvador seguiu o caminho oposto: planejou um terminal amplo, organizado e integrado desde a origem.

| Foto: Reprodução / Wikipédia

Integração total: o coração da nova rodoviária de Salvador

O maior trunfo da nova rodoviária baiana está na conexão entre modais. Localizada às margens da BR-324, o terminal é ligado diretamente à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus urbano e metropolitano e, futuramente, ao VLT, atualmente em obras.

Isso significa que o passageiro pode sair do interior da Bahia e acessar diferentes pontos da capital — ou até o aeroporto — com rapidez, sem depender exclusivamente do transporte individual. Uma lógica de fluidez que Nova York ainda tenta reorganizar dentro de uma estrutura antiga e fragmentada.

| Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Conforto, espaço e organização desde o embarque



Enquanto o Port Authority lida com filas longas, plataformas estreitas e excesso de passageiros, a nova rodoviária de Salvador aposta em espaço e organização. São 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas operacionais, distribuídas em mais de 127 mil metros quadrados.

O terminal ainda conta com estacionamento para 847 veículos, sendo 711 vagas rotativas, além de áreas específicas de apoio para empresas e motoristas. Tudo pensado para evitar o caos que hoje marca o cotidiano do terminal nova-iorquino.

"Que lixo é esse lugar. É escuro, triste, desatualizado e muito confuso para se locomover. Também parece haver uma presença constante de personagens decadentes (o que eu acho que é esperado em uma grande estação de ônibus).", relatou outro usuário sobre o terminal.

Comparação entre Salvador e Nova York | Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Acessibilidade que funciona na prática



Um dos pontos mais sensíveis nas críticas ao terminal de Nova York é a acessibilidade. Usuários relatam falhas recorrentes no atendimento a pessoas com deficiência, com elevadores quebrados, falta de preparo dos funcionários e ausência de suporte adequado.

"Eles foram chocantemente ruins com usuários de cadeiras de rodas. Nós experimentamos motoristas de ônibus inúteis e inexperientes e funcionários do terminal, esperando por um sistema ridículo de recolha de ADA que eles tinham no lugar quando queriam voltar para o nosso Airbnb, e um dia estávamos presos no ônibus em nosso destino (na neve!) como o elevador supostamente quebrou (erro do motorista, como sempre foi! ) Isso aconteceu algumas vezes - embora a hora na neve tenha sido provavelmente o ponto mais baixo da minha vida", relatou uma usuária.

Em Salvador, a acessibilidade foi incorporada ao projeto. O terminal conta com piso tátil, rampas, assentos prioritários e espaços reservados para cadeirantes, além de estrutura adequada também no SAC, que funciona dentro do complexo

| Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Rodoviária que vai além do transporte



Diferente do modelo nova-iorquino, focado quase exclusivamente na circulação de ônibus, a rodoviária de Salvador funciona como um complexo de serviços. O espaço abriga um posto do SAC com atendimentos do Detran, INSS, Procon, SineBahia, Planserv e Defensoria Pública, além da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional.

Há ainda delegacia territorial, clínica de grande porte, lojas, praça de alimentação e nove salas VIP — uma proposta que transforma o terminal em ponto de apoio para o cidadão, não apenas em local de passagem.

Nova rodoviária baiana entrega conforto, acessibilidade e eficiência | Foto: Joá Souza/GOVBA

Apps, ônibus e cidade organizada

Outra diferença clara está na organização do entorno. Em Salvador, o terminal já nasce com 40 vagas exclusivas para motoristas de aplicativo, o chamado “bolsão”, criado para ordenar o fluxo e melhorar a experiência do usuário.

Em Nova York, o acesso ao metrô e aos demais modais, embora central, é descrito como confuso e cansativo, dependendo do ponto do terminal onde o passageiro se encontra, como descrevem os usuários que passam pelo terminal.

Enquanto Nova York espera 2032, Salvador já opera no presente



O Port Authority aguarda uma reconstrução avaliada em US$ 10 bilhões, com previsão de entrega apenas para 2032. Até lá, segue operando em uma estrutura amplamente criticada por usuários e turistas.

Salvador, por sua vez, entrega agora um equipamento que autoridades estaduais classificam como um dos mais modernos da América Latina, totalmente digitalizado e integrado à malha urbana.

A comparação que muda o eixo

O contraste é direto: enquanto uma das cidades mais ricas do mundo tenta atualizar um terminal que envelheceu mal, Salvador inaugura uma rodoviária que já nasce conectada, acessível e multifuncional.

Mais do que competir com Nova York, a capital baiana mostra que planejamento e integração podem colocar cidades brasileiras no centro das boas práticas globais de mobilidade.