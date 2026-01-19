Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MODERNA

Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais

Enquanto principal terminal de NY enfrenta críticas históricas, Salvador inaugura rodoviária moderna e integrada

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/01/2026 - 15:20 h | Atualizada em 19/01/2026 - 16:03
Nova rodoviária de Salvador
Nova rodoviária de Salvador -

A comparação pode soar ousada, mas os fatos ajudam a sustentar a provocação: enquanto Nova York ainda convive com críticas severas ao seu principal terminal rodoviário, Salvador acaba de inaugurar uma nova rodoviária que já nasce como referência em integração, conforto e serviços.

De um lado, o Port Authority Bus Terminal, em Manhattan, carrega o peso de mais de sete décadas de uso. Do outro, a nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, chega como um equipamento pensado para a mobilidade do presente — e do futuro.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que Nova York tem… e o que Salvador resolveu fazer diferente

O terminal nova-iorquino é funcional e central, mas frequentemente descrito por usuários como confuso, superlotado e visualmente degradado. A dificuldade de navegação, a sinalização insuficiente, os banheiros em más condições e a sensação de insegurança aparecem de forma recorrente em avaliações públicas.

Há relatos de turistas no site da TripAdvisor que definem o espaço como uma “primeira impressão ruim” da cidade. Mesmo com melhorias pontuais na limpeza e no policiamento, o PABT ainda é visto como um ambiente estressante, especialmente nos horários de pico e durante a noite.

"É sujo e confuso e as cabines de informação não estão bem equipadas. Planeje para descobrir isso você mesmo porque você não será capaz de encontrar ajuda.", relatou um usuário.

Salvador seguiu o caminho oposto: planejou um terminal amplo, organizado e integrado desde a origem.

Imagem ilustrativa da imagem Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais
| Foto: Reprodução / Wikipédia

Integração total: o coração da nova rodoviária de Salvador

O maior trunfo da nova rodoviária baiana está na conexão entre modais. Localizada às margens da BR-324, o terminal é ligado diretamente à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus urbano e metropolitano e, futuramente, ao VLT, atualmente em obras.

Isso significa que o passageiro pode sair do interior da Bahia e acessar diferentes pontos da capital — ou até o aeroporto — com rapidez, sem depender exclusivamente do transporte individual. Uma lógica de fluidez que Nova York ainda tenta reorganizar dentro de uma estrutura antiga e fragmentada.

Imagem ilustrativa da imagem Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais
| Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Conforto, espaço e organização desde o embarque

Enquanto o Port Authority lida com filas longas, plataformas estreitas e excesso de passageiros, a nova rodoviária de Salvador aposta em espaço e organização. São 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas operacionais, distribuídas em mais de 127 mil metros quadrados.

O terminal ainda conta com estacionamento para 847 veículos, sendo 711 vagas rotativas, além de áreas específicas de apoio para empresas e motoristas. Tudo pensado para evitar o caos que hoje marca o cotidiano do terminal nova-iorquino.

"Que lixo é esse lugar. É escuro, triste, desatualizado e muito confuso para se locomover. Também parece haver uma presença constante de personagens decadentes (o que eu acho que é esperado em uma grande estação de ônibus).", relatou outro usuário sobre o terminal.

Comparação entre Salvador e Nova York
Comparação entre Salvador e Nova York | Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Acessibilidade que funciona na prática

Um dos pontos mais sensíveis nas críticas ao terminal de Nova York é a acessibilidade. Usuários relatam falhas recorrentes no atendimento a pessoas com deficiência, com elevadores quebrados, falta de preparo dos funcionários e ausência de suporte adequado.

"Eles foram chocantemente ruins com usuários de cadeiras de rodas. Nós experimentamos motoristas de ônibus inúteis e inexperientes e funcionários do terminal, esperando por um sistema ridículo de recolha de ADA que eles tinham no lugar quando queriam voltar para o nosso Airbnb, e um dia estávamos presos no ônibus em nosso destino (na neve!) como o elevador supostamente quebrou (erro do motorista, como sempre foi! ) Isso aconteceu algumas vezes - embora a hora na neve tenha sido provavelmente o ponto mais baixo da minha vida", relatou uma usuária.

Em Salvador, a acessibilidade foi incorporada ao projeto. O terminal conta com piso tátil, rampas, assentos prioritários e espaços reservados para cadeirantes, além de estrutura adequada também no SAC, que funciona dentro do complexo

Imagem ilustrativa da imagem Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais
| Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Rodoviária que vai além do transporte

Diferente do modelo nova-iorquino, focado quase exclusivamente na circulação de ônibus, a rodoviária de Salvador funciona como um complexo de serviços. O espaço abriga um posto do SAC com atendimentos do Detran, INSS, Procon, SineBahia, Planserv e Defensoria Pública, além da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional.

Há ainda delegacia territorial, clínica de grande porte, lojas, praça de alimentação e nove salas VIP — uma proposta que transforma o terminal em ponto de apoio para o cidadão, não apenas em local de passagem.

Nova rodoviária baiana entrega conforto, acessibilidade e eficiência
Nova rodoviária baiana entrega conforto, acessibilidade e eficiência | Foto: Joá Souza/GOVBA

Apps, ônibus e cidade organizada

Outra diferença clara está na organização do entorno. Em Salvador, o terminal já nasce com 40 vagas exclusivas para motoristas de aplicativo, o chamado “bolsão”, criado para ordenar o fluxo e melhorar a experiência do usuário.

Em Nova York, o acesso ao metrô e aos demais modais, embora central, é descrito como confuso e cansativo, dependendo do ponto do terminal onde o passageiro se encontra, como descrevem os usuários que passam pelo terminal.

Leia Também:

Garoto se afoga e morre em açude durante festa de família na Bahia
Vídeo: Ivana Bastos presta homenagem emocionada a Alan Sanches
Acidente com animal na pista deixa morto e 3 feridos em rodovia baiana
Criminosos invadem bar e executam homem no interior da Bahia

Enquanto Nova York espera 2032, Salvador já opera no presente

O Port Authority aguarda uma reconstrução avaliada em US$ 10 bilhões, com previsão de entrega apenas para 2032. Até lá, segue operando em uma estrutura amplamente criticada por usuários e turistas.

Salvador, por sua vez, entrega agora um equipamento que autoridades estaduais classificam como um dos mais modernos da América Latina, totalmente digitalizado e integrado à malha urbana.

A comparação que muda o eixo

O contraste é direto: enquanto uma das cidades mais ricas do mundo tenta atualizar um terminal que envelheceu mal, Salvador inaugura uma rodoviária que já nasce conectada, acessível e multifuncional.

Mais do que competir com Nova York, a capital baiana mostra que planejamento e integração podem colocar cidades brasileiras no centro das boas práticas globais de mobilidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EUA mundo nova rodoviária Rodoviária de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova rodoviária de Salvador
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

Nova rodoviária de Salvador
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Nova rodoviária de Salvador
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Nova rodoviária de Salvador
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

x