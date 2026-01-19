Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Criminosos invadem bar e executam homem no interior da Bahia

Vítima estava sentada à mesa de um bar quando criminosos invadiram o local e efetuaram diversos disparos

Luan Julião

Por Luan Julião

19/01/2026 - 13:06 h
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima -

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo, 18, no município de Olindina, no nordeste da Bahia. O crime ocorreu no bairro Cruzeiro e causou pânico entre moradores da região.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a vítima estava sentada à mesa de um bar, consumindo bebidas alcoólicas, quando homens armados invadiram o estabelecimento e efetuaram diversos disparos. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é morto e funcionários do DPT são presos por roubo de veículos
Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador
Filho ateia fogo na própria casa após mãe negar dinheiro para drogas

Após a execução, os suspeitos fugiram. As circunstâncias do crime e a motivação ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que deve realizar diligências para identificar os autores e esclarecer o homicídio.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima ou se o crime tem relação com disputas criminosas na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

x