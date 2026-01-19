Criminosos invadem bar e executam homem no interior da Bahia

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima - Foto: Divulgação redes sociais

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo, 18, no município de Olindina, no nordeste da Bahia. O crime ocorreu no bairro Cruzeiro e causou pânico entre moradores da região.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a vítima estava sentada à mesa de um bar, consumindo bebidas alcoólicas, quando homens armados invadiram o estabelecimento e efetuaram diversos disparos. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após a execução, os suspeitos fugiram. As circunstâncias do crime e a motivação ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que deve realizar diligências para identificar os autores e esclarecer o homicídio.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima ou se o crime tem relação com disputas criminosas na região.