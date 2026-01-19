Homem é morto e funcionários do DPT são presos por roubo de veículos

- Foto: Lucas Cerqueira / ASCOM PCBA

Um homem foi morto e quatro suspeitos foram presos na manhã desta segunda-feira, 19, durante a segunda fase da Operação Dead Hand, que tinha como alvo um grupo criminoso que atuava com furto de carros e motos apreendidos e custodiados no pátio do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos bairros Iapi, Pernambués e Jardim das Margaridas, um dos alvos, identificado como Tássio Diorgenes dos Santos, reagiu à abordagem policial e morreu.

Ele teria sido socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito possuía antecedentes por tráfico de drogas e roubos de veículos.

Prisões ligadas ao DPT

Além da vítima fatal, a Dead Hand localizou e prendeu outras quatro pessoas. Duas delas, possuem ligação com o DPT, sendo um ex-funcionário terceirizado e um terceirizado ainda em atividade.

Segundo as investigações, eles se valiam das funções que exerciam para fornecer informações privilegiadas sobre veículos e chaves, além de facilitar a retirada irregular dos bens do pátio. A organização contava ainda com o apoio de terceiros responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores e pela posterior comercialização ilícita.

Sobre os crimes

A associação criminosa atuava com peculato-furto, ou seja, crime do funcionário público que, sem ter a posse do bem público ou particular, o rouba. Além disso, a equipe tem na bagagem roubo de veículos, adulteração de sinais identificadores e comércio ilegal de armas de fogo.

No total, a PC apreendeu R$ 22 mil em espécie, uma pistola calibre 9mm e na localização de um depósito com diversos veículos suspeitos de adulteração, sendo uma motocicleta já confirmada com restrição de furto, na capital baiana.

As investigações apontam ainda que o grupo roubava motocicletas e outros veículos apreendidos e custodiados no pátio do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT), no bairro do Garcia. Os desaparecimentos vinham sendo registrados desde 2024, envolvendo bens que aguardavam perícia ou que já haviam passado por procedimentos técnicos.

Operação Head Hand

A operação mobilizou 133 agentes da segurança pública, distribuídos em 34 equipes, com a participação de unidades do DEIC, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além de equipes do Departamento de Polícia Técnica, sob coordenação do DEIC.

As investigações seguem em andamento para aprofundar a responsabilização dos envolvidos, identificar outros participantes do esquema e consolidar as provas colhidas ao longo da operação.