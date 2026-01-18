TIBA
Líder do PCE que planejou fuga na Bahia é preso no Rio
Suspeito exercia a função de gerente logístico da facção, sendo responsável por coordenar o envio de drogas
Por Jair Mendonça Jr
Um homem suspeito de articular a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi preso na tarde deste domingo,18, na cidade de Ilha Grande, no Rio de Janeiro.
Ele foi identificado como Tiago da Silva Rocha, conhecido como “Tiba”, apontado pelas investigações como um dos integrantes de uma organização criminosa com atuação em Eunápolis e outros municípios da região.
Tiago também é investigado por envolvimento no atentado contra Jorge Magno Alves, ex-diretor da unidade prisional.
A prisão foi realizada durante uma operação integrada do Ministério Público da Bahia, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia e das polícias Civil e Militar da Bahia e do Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, Tiago exercia a função de gerente logístico da facção, sendo responsável por coordenar o envio de drogas, armas e outros materiais ilícitos para o extremo sul baiano, além de organizar rotas, distribuição e pagamentos.
As apurações indicam que ele teve participação no planejamento da fuga ocorrida em dezembro de 2024.
Relembre o caso
A fuga do Conjunto Penal de Eunápolis aconteceu na noite de 12 de dezembro de 2024, quando 16 detentos escaparam da unidade após a invasão de um grupo fortemente armado.
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), houve troca de tiros com a segurança do presídio, e duas celas foram abertas durante a ação.
Até o momento, 13 detentos seguem foragidos. Dois morreram em confrontos policiais e um foi recapturado.
Confira os nomes dos internos que fugiram da unidade
- Anailton Souza Santos, o Nino – morto em confronto com a polícia em janeiro de 2025, em Eunápolis
- Valtinei dos Santos Lima, o Dinei – recapturado em setembro de 2025, em Porto Seguro
- Rubens Lourenço dos Santos, o Binho Zoião – morto em operação policial no Rio de Janeiro, em outubro de 2025
- Edinaldo Pereira Souza, o Dadá
- Sirlon Risério Dias Silva, o Saguin
- Altieri Amaral de Araújo, o Leleu
- Mateus de Amaral Oliveira
- Geifson de Jesus Souza
- Anderson de Oliveira Lima
- Fernandes Pereira Queiroz
- Giliard da Silva Moura
- Romildo Pereira dos Santos
- Thiago Almeida Ribeiro
- Idário Silva Dias
- Isaac Silva Ferreira
- William Ferreira Miranda
