POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Ex-Hawaianos, cantor é preso em flagrante por agredir esposa grávida

Esposa publicou vídeos nas redes sociais informando que passou mal durante a madrugada e precisou de atendimento médico

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

18/01/2026 - 15:51 h | Atualizada em 18/01/2026 - 16:52
Ewerton Luiz da Silva Chagas
Ewerton Luiz da Silva Chagas -

O cantor Ewerton Luiz da Silva Chagas, conhecido como Tonzão Chagas, ex-integrante do grupo "Os Hawaianos", foi preso em flagrante neste sábado, 17, por violência doméstica na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após denúncia de tentativa de agressão contra a companheira do cantor, que está grávida. Ainda segundo a PM, Ewerton apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

A vítima, Débora Barreto, publicou vídeos nas redes sociais informando que passou mal durante a madrugada e precisou de atendimento médico. Segundo o relato, ela sentiu dores intensas, foi medicada e permanece em observação.

Essa madrugada eu sofri uma coisa muito absurda, onde eu poderia ter sofrido um aborto. Comecei a passar muito mal e vim para o hospital”, afirmou.

Em outra publicação, Débora divulgou uma imagem do exame de ultrassom e pediu orações. Ela escreveu que enfrenta um momento difícil após o episódio ocorrido durante a madrugada.

A advogada da vítima, Catarina Souto, divulgou nota repudiando o episódio e destacando que a violência doméstica durante a gestação expõe mãe e bebê a riscos. Segundo a defesa, a situação se agrava por envolver uma mulher grávida.

Ewerton Luiz da Silva Chagas foi conduzido à 32ª Delegacia de Polícia (Taquara), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal. Ele será apresentado em audiência de custódia neste domingo (18), no presídio de Benfica.

Flagrante Os Hawaianos violência doméstica

x