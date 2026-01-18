Ex-Hawaianos, cantor é preso em flagrante por agredir esposa grávida

Ewerton Luiz da Silva Chagas - Foto: Reprodução/Redes sociais

O cantor Ewerton Luiz da Silva Chagas, conhecido como Tonzão Chagas, ex-integrante do grupo "Os Hawaianos", foi preso em flagrante neste sábado, 17, por violência doméstica na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após denúncia de tentativa de agressão contra a companheira do cantor, que está grávida. Ainda segundo a PM, Ewerton apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

A vítima, Débora Barreto, publicou vídeos nas redes sociais informando que passou mal durante a madrugada e precisou de atendimento médico. Segundo o relato, ela sentiu dores intensas, foi medicada e permanece em observação.

“Essa madrugada eu sofri uma coisa muito absurda, onde eu poderia ter sofrido um aborto. Comecei a passar muito mal e vim para o hospital”, afirmou.

Em outra publicação, Débora divulgou uma imagem do exame de ultrassom e pediu orações. Ela escreveu que enfrenta um momento difícil após o episódio ocorrido durante a madrugada.

A advogada da vítima, Catarina Souto, divulgou nota repudiando o episódio e destacando que a violência doméstica durante a gestação expõe mãe e bebê a riscos. Segundo a defesa, a situação se agrava por envolver uma mulher grávida.

Ewerton Luiz da Silva Chagas foi conduzido à 32ª Delegacia de Polícia (Taquara), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal. Ele será apresentado em audiência de custódia neste domingo (18), no presídio de Benfica.