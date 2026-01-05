POLÍCIA
Homicídio: corpo com sinais de violência é encontrado na BR-324
Vítima foi localizada na via marginal, no sentido Salvador para quem vem de Feira de Santana, e não apresentava marcas de tiros
Por Luan Julião
Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 5, às margens da BR-324, em Salvador. O corpo apresentava sinais de violência, o que indica que a vítima foi agredida antes de morrer.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu por volta das 2h23, no km 614 da rodovia, na via marginal, no sentido Salvador, para quem vem de Feira de Santana. A equipe foi acionada após a localização do corpo e constatou que não havia marcas de disparos de arma de fogo, reforçando a hipótese de homicídio por agressão física.
Conforme apurado pela reportagem, os sinais de violência levantam a suspeita de que a vítima possa ter sido submetida a um chamado “tribunal do crime”, prática comum de organizações criminosas e facções, utilizada para punir pessoas que descumprem regras impostas pelo grupo ou que sejam ligadas a facções rivais.
A PRF permaneceu no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do crime, a autoria e a motivação do homicídio.
