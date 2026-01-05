Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homicídio: corpo com sinais de violência é encontrado na BR-324

Vítima foi localizada na via marginal, no sentido Salvador para quem vem de Feira de Santana, e não apresentava marcas de tiros

Luan Julião

Por Luan Julião

05/01/2026 - 12:53 h
PRF acionou o Departamento de Polícia Técnica
PRF acionou o Departamento de Polícia Técnica -

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 5, às margens da BR-324, em Salvador. O corpo apresentava sinais de violência, o que indica que a vítima foi agredida antes de morrer.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu por volta das 2h23, no km 614 da rodovia, na via marginal, no sentido Salvador, para quem vem de Feira de Santana. A equipe foi acionada após a localização do corpo e constatou que não havia marcas de disparos de arma de fogo, reforçando a hipótese de homicídio por agressão física.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Criminoso exige valor exorbitante para devolver celular de turista
VÍDEO: Mulher é esfaqueada e morta por ex-namorado no meio da rua
Pai asfixia e mata filho de 2 anos após ver foto da ex com namorado

Conforme apurado pela reportagem, os sinais de violência levantam a suspeita de que a vítima possa ter sido submetida a um chamado “tribunal do crime”, prática comum de organizações criminosas e facções, utilizada para punir pessoas que descumprem regras impostas pelo grupo ou que sejam ligadas a facções rivais.

A PRF permaneceu no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do crime, a autoria e a motivação do homicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

HOMICÍDIO investigação criminal Polícia Civil Salvador tribunal do crime violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
PRF acionou o Departamento de Polícia Técnica
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

PRF acionou o Departamento de Polícia Técnica
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

PRF acionou o Departamento de Polícia Técnica
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

PRF acionou o Departamento de Polícia Técnica
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x