CHANTAGEM
Criminoso exige valor exorbitante para devolver celular de turista
O turista francês foi chantageado para ter o aparelho de volta
Por Franciely Gomes
Um turista francês viveu momentos de terror durante sua viagem pelo Rio de Janeiro. A vítima teve seu celular roubado na festa de Réveillon e foi chantageada pelo criminoso, que exigiu o montante de R$ 1,5 mil para devolver o aparelho.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), o turista passou a receber mensagens em tons de ameaça em seu novo número e no de seu pai, dias depois do roubo.
Ele denunciou o caso à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que conseguiu localizar o criminoso e o prendeu em flagrante neste domingo, 4, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Os policiais conseguiram recuperar o celular da vítima e encaminharam o suspeito à delegacia. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão e está à disposição da Justiça até a audiência de custódia.
