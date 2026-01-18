Filho ateia fogo na própria casa após mãe negar dinheiro para drogas

Homem é preso após destruir casa da própria mãe - Foto: Divulgação/PMGO

Um homem de 37 anos foi preso após incendiar a própria casa no bairro Nova Esperança, em Goiânia, onde morava com a mãe e o irmão. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu depois que os familiares se recusaram a entregar dinheiro para que ele comprasse drogas.

Segundo relatos colhidos pela PM, o suspeito tem histórico de conflitos familiares relacionados ao uso de entorpecentes. Na sexta-feira, 16, antes do incêndio, ele teria ameaçado matar a mãe e o irmão com uma pistola. Houve luta corporal, e o irmão conseguiu tomar a arma. Em seguida, mãe e filho deixaram o imóvel por segurança.

Após a fuga dos familiares, o homem retornou à residência, pegou uma faca e ateou fogo no imóvel. Durante o incêndio, ele gravou um vídeo em que provoca o irmão enquanto as chamas se espalhavam pela casa.

Equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e prenderam o suspeito. No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380.

O homem foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes, onde foi autuado por ameaça, incêndio criminoso e posse ilegal de arma de fogo. A identidade dele não foi divulgada.