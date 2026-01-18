INCÊNDIO CRIMINOSO
Filho ateia fogo na própria casa após mãe negar dinheiro para drogas
Homem de 37 anos foi desarmado pelo irmão antes de atear fogo na residência
Por Jair Mendonça Jr
Um homem de 37 anos foi preso após incendiar a própria casa no bairro Nova Esperança, em Goiânia, onde morava com a mãe e o irmão. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu depois que os familiares se recusaram a entregar dinheiro para que ele comprasse drogas.
Segundo relatos colhidos pela PM, o suspeito tem histórico de conflitos familiares relacionados ao uso de entorpecentes. Na sexta-feira, 16, antes do incêndio, ele teria ameaçado matar a mãe e o irmão com uma pistola. Houve luta corporal, e o irmão conseguiu tomar a arma. Em seguida, mãe e filho deixaram o imóvel por segurança.
Após a fuga dos familiares, o homem retornou à residência, pegou uma faca e ateou fogo no imóvel. Durante o incêndio, ele gravou um vídeo em que provoca o irmão enquanto as chamas se espalhavam pela casa.
Equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e prenderam o suspeito. No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380.
O homem foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes, onde foi autuado por ameaça, incêndio criminoso e posse ilegal de arma de fogo. A identidade dele não foi divulgada.
