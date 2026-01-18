Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ex-PM é preso na Bahia suspeito de agredir e ameaçar ex-namorada

Homem foi preso por força de mandado de prisão preventiva

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/01/2026 - 14:21 h
Homem era extremamente violento com a ex-companheira
Homem era extremamente violento com a ex-companheira -

Um homem, de 44 anos, ex-integrante da Polícia Militar de Pernambuco, foi preso preventivamente, na tarde da sexta-feira, 16, em Juazeiro, no norte da Bahia, suspeito de cometer uma série de agressões físicas e ameaças contra a ex-companheira, uma jovem de 19 anos.

A prisão foi determinada pela Vara de Violência Doméstica e Familiar do município após a vítima procurar a polícia e solicitar medidas protetivas de urgência. Ele foi localizado no bairro João XXIII, por investigadores do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Norte), vinculado à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo apuração da Polícia Civil da Bahia (PCBA), o investigado apresentava comportamento extremamente violento e, em um dos episódios, imobilizou a jovem com um golpe conhecido como “mata-leão”, arremessando-a ao chão em seguida, o que resultou em lesões físicas. As agressões teriam ocorrido mesmo após o fim do relacionamento.

Após ser detido, durante a Operação Foliã Livre: Respeito é Lei, voltada ao combate à violência doméstica e de gênero, o ex-policial foi encaminhado à unidade especializada, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.

Leia Também:

Mulher é morta a facadas pelo marido na Bahia após discussão
Criminosos invadem cemitério e ateiam fogo em caixão de rival na Bahia
Idosa de 79 anos é executada a tiros em ataque na Bahia

A operação integra um conjunto de iniciativas do Departamento de Polícia do Interior (Dirpin/Norte) e do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), intensificadas no período que antecede o Carnaval, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes contra mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ex-policial juazeiro PCBA Polícia Civil Polícia Civil BA prisão preventiva violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem era extremamente violento com a ex-companheira
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Homem era extremamente violento com a ex-companheira
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Homem era extremamente violento com a ex-companheira
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Homem era extremamente violento com a ex-companheira
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

x