Ex-PM é preso na Bahia suspeito de agredir e ameaçar ex-namorada

Homem era extremamente violento com a ex-companheira - Foto: Divulgação PC Bahia

Um homem, de 44 anos, ex-integrante da Polícia Militar de Pernambuco, foi preso preventivamente, na tarde da sexta-feira, 16, em Juazeiro, no norte da Bahia, suspeito de cometer uma série de agressões físicas e ameaças contra a ex-companheira, uma jovem de 19 anos.

A prisão foi determinada pela Vara de Violência Doméstica e Familiar do município após a vítima procurar a polícia e solicitar medidas protetivas de urgência. Ele foi localizado no bairro João XXIII, por investigadores do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Norte), vinculado à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo apuração da Polícia Civil da Bahia (PCBA), o investigado apresentava comportamento extremamente violento e, em um dos episódios, imobilizou a jovem com um golpe conhecido como “mata-leão”, arremessando-a ao chão em seguida, o que resultou em lesões físicas. As agressões teriam ocorrido mesmo após o fim do relacionamento.

Após ser detido, durante a Operação Foliã Livre: Respeito é Lei, voltada ao combate à violência doméstica e de gênero, o ex-policial foi encaminhado à unidade especializada, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A operação integra um conjunto de iniciativas do Departamento de Polícia do Interior (Dirpin/Norte) e do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), intensificadas no período que antecede o Carnaval, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes contra mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade.