FEMINICÍDO

Mulher é morta a facadas pelo marido na Bahia após discussão

Após o crime, o suspeito fugiu; a polícia tenta localizá-lo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/01/2026 - 13:12 h
Ivonete foi morta dentro de casa
Ivonete foi morta dentro de casa

Uma mulher, de 38 anos, foi brutalmente assassinada a facadas, na tarde deste sábado, 17, na cidade de Iguaí, no médio sudoeste da Bahia. Ivone Rocha dos Santos, foi atacada pelo companheiro, um homem identificado como Fernando Oliveira, de 51.

Vizinhos contaram à polícia que antes do crime, Ivonete e Fernando haviam discutido. Eles não souberam informar por qual motivo o casal brigou.

Fernando segue foragido
Fernando segue foragido | Foto: Reoprodução Redes Sociais

Logo após cometer o crime, Fernando fugiu. O caso é investigado como feminicídio e foi registrado na delegacia da cidade. O homem segue foragido. As informações são do Crônica do Itarantim.

