FEMINICÍDO
Mulher é morta a facadas pelo marido na Bahia após discussão
Após o crime, o suspeito fugiu; a polícia tenta localizá-lo
Por Andrêzza Moura
Uma mulher, de 38 anos, foi brutalmente assassinada a facadas, na tarde deste sábado, 17, na cidade de Iguaí, no médio sudoeste da Bahia. Ivone Rocha dos Santos, foi atacada pelo companheiro, um homem identificado como Fernando Oliveira, de 51.
Vizinhos contaram à polícia que antes do crime, Ivonete e Fernando haviam discutido. Eles não souberam informar por qual motivo o casal brigou.
Logo após cometer o crime, Fernando fugiu. O caso é investigado como feminicídio e foi registrado na delegacia da cidade. O homem segue foragido. As informações são do Crônica do Itarantim.
