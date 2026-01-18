Mulher é morta a facadas pelo marido na Bahia após discussão

Ivonete foi morta dentro de casa - Foto: Reoprodução Redes Sociais

Uma mulher, de 38 anos, foi brutalmente assassinada a facadas, na tarde deste sábado, 17, na cidade de Iguaí, no médio sudoeste da Bahia. Ivone Rocha dos Santos, foi atacada pelo companheiro, um homem identificado como Fernando Oliveira, de 51.



Vizinhos contaram à polícia que antes do crime, Ivonete e Fernando haviam discutido. Eles não souberam informar por qual motivo o casal brigou.

Fernando segue foragido

Logo após cometer o crime, Fernando fugiu. O caso é investigado como feminicídio e foi registrado na delegacia da cidade. O homem segue foragido. As informações são do Crônica do Itarantim.