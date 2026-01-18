Regras, silêncio e punições: manual do BDM é encontrado em presídio

Manuscrito com normas foi encontrado em cela - Foto: Reprodução

Durante uma revista de rotina no Conjunto Penal de Irecê (CPIr), na região centro-norte da Bahia, neste sábado, 17, agentes encontraram um documento que mais parecia um “manual de conduta” de facção. Manuscrito à mão, o papel atribuí supostas regras e punições aos integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e revela como a organização tenta controlar a vida dentro da prisão.

O documento, encontrado em uma cela da galeria C, traz instruções detalhadas sobre comportamento, hierarquia e punições dentro do grupo. Entre as regras, consta proibição de roubo entre detentos, normas sobre silêncio noturno, visitas, comportamentos íntimos, obediência às ordens da liderança e até aplicação de sanções, que pode variar de advertências a agressões físicas.

Outros materiais foram apreendidos | Foto: Reprodução

Além do papel, a revista apreendeu cerca de 30 objetos que poderiam ser usados como armas brancas, incluindo lâminas improvisadas e pedaços de madeira. Todo o material foi catalogado e ficará à disposição das autoridades para investigação e medidas cabíveis.

Após a revista, segundo informações da direção do presídio, os internos retornaram às celas sem causar nenhum problema.

As regras