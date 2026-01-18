'NORMAS DE CONDUTA'
Regras, silêncio e punições: manual do BDM é encontrado em presídio
Documento escrito à mão foi localizado durante revista em cela na Bahia
Por Andrêzza Moura
Durante uma revista de rotina no Conjunto Penal de Irecê (CPIr), na região centro-norte da Bahia, neste sábado, 17, agentes encontraram um documento que mais parecia um “manual de conduta” de facção. Manuscrito à mão, o papel atribuí supostas regras e punições aos integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e revela como a organização tenta controlar a vida dentro da prisão.
O documento, encontrado em uma cela da galeria C, traz instruções detalhadas sobre comportamento, hierarquia e punições dentro do grupo. Entre as regras, consta proibição de roubo entre detentos, normas sobre silêncio noturno, visitas, comportamentos íntimos, obediência às ordens da liderança e até aplicação de sanções, que pode variar de advertências a agressões físicas.
Além do papel, a revista apreendeu cerca de 30 objetos que poderiam ser usados como armas brancas, incluindo lâminas improvisadas e pedaços de madeira. Todo o material foi catalogado e ficará à disposição das autoridades para investigação e medidas cabíveis.
Após a revista, segundo informações da direção do presídio, os internos retornaram às celas sem causar nenhum problema.
Leia Também:
As regras
- Proibição de roubo dentro do pavilhão
- Respeito obrigatório entre integrantes, brigas somente com autorização
- Silêncio após horário determinado, com punições para descumprimento
- Proibição de delação
- Regras rígidas sobre visitas
- Controle de comportamentos íntimos, com dias específicos para masturbação
- Obrigação de seguir ordens da liderança
- Punições para quem desobedecer, incluindo agressões físicas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes