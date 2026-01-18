Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'NORMAS DE CONDUTA'

Regras, silêncio e punições: manual do BDM é encontrado em presídio

Documento escrito à mão foi localizado durante revista em cela na Bahia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/01/2026 - 10:07 h
Manuscrito com normas foi encontrado em cela
Manuscrito com normas foi encontrado em cela -

Durante uma revista de rotina no Conjunto Penal de Irecê (CPIr), na região centro-norte da Bahia, neste sábado, 17, agentes encontraram um documento que mais parecia um “manual de conduta” de facção. Manuscrito à mão, o papel atribuí supostas regras e punições aos integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e revela como a organização tenta controlar a vida dentro da prisão.

O documento, encontrado em uma cela da galeria C, traz instruções detalhadas sobre comportamento, hierarquia e punições dentro do grupo. Entre as regras, consta proibição de roubo entre detentos, normas sobre silêncio noturno, visitas, comportamentos íntimos, obediência às ordens da liderança e até aplicação de sanções, que pode variar de advertências a agressões físicas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Outros materiais foram apreendidos
Outros materiais foram apreendidos | Foto: Reprodução

Além do papel, a revista apreendeu cerca de 30 objetos que poderiam ser usados como armas brancas, incluindo lâminas improvisadas e pedaços de madeira. Todo o material foi catalogado e ficará à disposição das autoridades para investigação e medidas cabíveis.

Após a revista, segundo informações da direção do presídio, os internos retornaram às celas sem causar nenhum problema.

Leia Também:

Advogado suspeito de ritual satânico é acusado de dopar e abusar de casal
Laudo de bebê morta desmente pais e aponta traumatismo craniano
Médico que matou dois se livra da prisão "por não oferecer risco"

As regras

  • Proibição de roubo dentro do pavilhão
  • Respeito obrigatório entre integrantes, brigas somente com autorização
  • Silêncio após horário determinado, com punições para descumprimento
  • Proibição de delação
  • Regras rígidas sobre visitas
  • Controle de comportamentos íntimos, com dias específicos para masturbação
  • Obrigação de seguir ordens da liderança
  • Punições para quem desobedecer, incluindo agressões físicas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

armas Bahia bdm celas irecê Polícia Civil Polícia Civil BA presídio prisão regras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Manuscrito com normas foi encontrado em cela
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Manuscrito com normas foi encontrado em cela
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Manuscrito com normas foi encontrado em cela
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Manuscrito com normas foi encontrado em cela
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

x