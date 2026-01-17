Laudo de bebê morta desmente pais e aponta traumatismo craniano

Cecília Vitória Nascimento Silva tinha cinco meses. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, neste sábado, 17, mandados de prisão preventiva contra um homem e uma mulher suspeitos da morte da filha, Cecília Vitória Nascimento Silva, de cinco meses. A prisão ocorreu após o casal se apresentar no 11º Batalhão da Polícia Militar, em Tobias Barreto, Sergipe.

O óbito foi registrado na última segunda-feira, 12, no município baiano de Itapicuru. Na entrada na unidade hospitalar, os pais informaram que a criança havia se engasgado durante a amamentação. No entanto, o laudo preliminar do Departamento de Polícia Técnica (DPT) indicou que a causa da morte foi traumatismo craniano.

Com base nas evidências técnicas, a Vara competente de Itapicuru expediu as ordens de prisão. O casal, que reside na cidade baiana, deslocou-se para o estado vizinho antes de se entregar às autoridades.

Os detidos foram conduzidos para a custódia, onde permanecem à disposição do Judiciário. A Polícia Civil mantém a investigação para coletar provas adicionais e esclarecer as circunstâncias do fato. O casal responderá pelo crime de homicídio qualificado.