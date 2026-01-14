CHOCANTE
Três Graças terá crime brutal inspirado no caso Elize Matsunaga
Personagem vai ser assassinado e esquartejamento
Por Edvaldo Sales
Os próximos capítulos de ‘Três Graças’ prometem grandes emoções. Uma delas, envolve o destino de Célio (Otávio Müller), que vai remeter diretamente ao esquartejamento de Marcos Matsunaga, assassinado em 2012 por Elize Matsunaga.
Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, assim como no caso real, a novela terá um assassinato e avançará para o planejamento frio e meticuloso para fazer um corpo desaparecer.
Arminda, interpretada por Grazi Massafera, se recusará a dar dinheiro a Célio depois de uma incursão pela Chacrinha. A discussão vai resultar em uma cena brutal com ela enfiando um salto agulha no peito dele e o empurrando escada abaixo. A cena está prevista para ir ao ar a partir do dia 27 de janeiro.
O pior, porém, vem depois. Diante do cadáver, Arminda entra em pânico ao perceber que precisa se livrar do corpo. Nesse momento, a misteriosa Helga (Kelzy Ecard) se oferece para ajudar e confessa à patroa que tem experiência no assunto. Ela já esquartejou três ex-maridos. A vilã vai ficar perplexa com a mulher.
Helga vai perguntar se há “uma faca bem pontuda na cozinha”. Arminda vai questionar se a cúmplice pretende “desossar o morto feito um peru de Natal” na sala. Na sequência, Helga vai dizer que matar não é difícil, mas sim sumir com o corpo.
O corpo de Célio será dividido e colocado em malas, fazendo uma referência direta ao crime cometido por Elize Matsunaga. Para despistar a família de Célio, Arminda vai inventar que pagou uma fortuna para que ele viajasse para o Nordeste.
No entanto, na manhã seguinte, Helga vai ser vista deixando a mansão empurrando três malas grandes com rodinhas. Ao ser questionada por Gerluce (Sophie Charlotte) sobre o destino das bagagens, Helga vai dizer que elas estão sendo despachadas “pro inferno”.
