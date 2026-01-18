Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE A TIROS

Idosa de 79 anos é executada a tiros em ataque na Bahia

O filho dela e um vizinho também foram atingidos pelos disparos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/01/2026 - 10:42 h
Idosa estava na porta de casa, quando foi morta
Idosa estava na porta de casa, quando foi morta -

Uma idosa, de 79 anos, morreu na tarde deste sábado, 17, após ser atingida tiros em frente à própria casa, no bairro Cruzeiro, em Serrinha, no interior da Bahia. O ataque também deixou dois homens feridos, entre eles o filho da vítima. A vítima, Odília de Jesus Costa, morreu ainda no local, na Rua 17 de Março.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, além da senhora, foram baleados também Agnaldo de Jesus Costa, de 47, morador do bairro Novo Horizonte e filho de dona Odília, e Rafael Costa Soares, de 30. Ambos foram levados para o Hospital Municipal de Serrinha e depois, devido a gravidade dos ferimentos, foram transferidos para unidades de saúde maiores. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Dona Odília morreu antes de receber atendimento médico
Dona Odília morreu antes de receber atendimento médico | Foto: Reprodução Calila Notícias

Logo após o crime, policiais militares da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO), do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), estiveram no local e, durante diligências, localizaram e prenderam um dos suspeitos. o homem foi conduzido à Delegacia Territorial de Serrinha, onde foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio.

Leia Também:

Regras, silêncio e punições: manual do BDM é encontrado em presídio
Advogado suspeito de ritual satânico é acusado de dopar e abusar de casal
Laudo de bebê morta desmente pais e aponta traumatismo craniano

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer os fatos e responsabilizar todos os autores do ataque. As informações são do Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia feridos idosa PMBA Polícia Polícia Civil Polícia Civil Bahia polícia militar serrinha tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosa estava na porta de casa, quando foi morta
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Idosa estava na porta de casa, quando foi morta
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Idosa estava na porta de casa, quando foi morta
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Idosa estava na porta de casa, quando foi morta
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

x