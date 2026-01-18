Idosa de 79 anos é executada a tiros em ataque na Bahia

Idosa estava na porta de casa, quando foi morta - Foto: Reprodução Calila Notícias

Uma idosa, de 79 anos, morreu na tarde deste sábado, 17, após ser atingida tiros em frente à própria casa, no bairro Cruzeiro, em Serrinha, no interior da Bahia. O ataque também deixou dois homens feridos, entre eles o filho da vítima. A vítima, Odília de Jesus Costa, morreu ainda no local, na Rua 17 de Março.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, além da senhora, foram baleados também Agnaldo de Jesus Costa, de 47, morador do bairro Novo Horizonte e filho de dona Odília, e Rafael Costa Soares, de 30. Ambos foram levados para o Hospital Municipal de Serrinha e depois, devido a gravidade dos ferimentos, foram transferidos para unidades de saúde maiores. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Logo após o crime, policiais militares da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO), do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), estiveram no local e, durante diligências, localizaram e prenderam um dos suspeitos. o homem foi conduzido à Delegacia Territorial de Serrinha, onde foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer os fatos e responsabilizar todos os autores do ataque. As informações são do Calila Notícias.