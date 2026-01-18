Criminosos invadem cemitério e ateiam fogo em caixão de rival na Bahia

Caixão foi incendiado com corpo dentro - Foto: Reprodução Crônicas Itarantin

Momentos após o enterro de um homem, que não teve o nome revelado, um grupo de criminosos invadiu o cemitério municipal de Coaraci, no sul da Bahia, e ateou fogo ao caixão. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 17.

Informações preliminares dão conta de que o crime foi praticado por integrantes de uma facção rival à que a vítima fazia parte. A Polícia Militar foi acionada imediatamente para atender a ocorrência. Nenhum suspeito foi localizado.



O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar e prender os suspeitos. A polícia também vai apurar se a motivação do crime tem relação com disputas entre facções criminosas na região. As informações são do site Crônicas de Itarantin.