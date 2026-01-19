Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO DEAD HAND

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Operação apura peculato, adulteração de veículos e comércio ilegal de armas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/01/2026 - 8:04 h
Ordens judiciais são cumpridas em diferentes pontos de Salvador
Ordens judiciais são cumpridas em diferentes pontos de Salvador -

Quatro pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 19, durante a segunda fase da Operação Dead Hand, deflagrada pela Polícia Civil em Salvador. A ação investiga um esquema de roubos em um prédio público da capital baiana, com a participação de servidores públicos suspeitos de facilitar a atuação do grupo criminoso.

Segundo a Polícia Civil, a ação tem como alvo suspeitos de atuarem em roubos de veículos apreendidos, adulteração de sinais identificadores, comércio ilegal de armas de fogo e crimes de peculato - contra a Administração Pública.

Além dos mandados de prisão, foram apreendidas armas de fogo e uma quantia em dinheiro. As equipes também localizaram um depósito utilizado para armazenar veículos adulterados, que segue sendo periciado.

Servidores públicos envolvidos

Segundo o diretor do Deic, Thomas Galdinho, as apurações indicam a atuação de uma organização estruturada, especializada em crimes como peculato-furto, roubo de veículos, adulteração de identificação automotora, além da posse e comercialização ilegal de armas. Ele afirma também que as investigações apontam ainda o possível envolvimento de servidores públicos no esquema.

Imagem ilustrativa da imagem Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador
| Foto: Lucas Cerqueira / ASCOM PCBA

“Os elementos informativos demonstram o envolvimento de servidores públicos que forneciam informações sobre veículos e suas respectivas chaves, além de facilitarem a retirada irregular do pátio para realizar a comercialização ilícita dos bens, contando com o apoio de terceiros tanto na adulteração dos sinais identificadores quanto na venda”, afirmou.

Operação

A operação é conduzida pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic) e resulta de investigações que apuram a retirada irregular e recorrente de veículos que estavam apreendidos e sob custódia do poder público.

Mais de 150 policiais civis participam da ofensiva, com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), cumprindo ordens judiciais em diferentes pontos de Salvador.

x