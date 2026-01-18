Idoso que morreu após beber suco de beterraba não foi vítima de crime

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A morte do idoso João Silva dos Santos, de 70 anos, que passou mal após ingerir um suco de beterraba, teve novo desdobramento. Exames toxicológicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) descartaram qualquer indício de envenenamento.

O laudo pericial concluiu ainda que não houve crime e a investigação foi arquivada pela 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, seis meses após o caso.

Relembre o caso

João passou mal no dia 19 de julho de 2025, em Feira de Santana, logo após beber um suco de beterraba.

Ele foi levado por familiares ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizada a necropsia.

Natural de Amélia Rodrigues, João morava com familiares em Feira de Santana, no bairro Lagoa Grande.