Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO ARQUIVADO

Idoso que morreu após beber suco de beterraba não foi vítima de crime

Exames toxicológicos explicam morte de João Silva, de 70 anos

Redação

Por Redação

18/01/2026 - 20:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Idoso que morreu após beber suco de beterraba não foi vítima de crime
-

A morte do idoso João Silva dos Santos, de 70 anos, que passou mal após ingerir um suco de beterraba, teve novo desdobramento. Exames toxicológicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) descartaram qualquer indício de envenenamento.

O laudo pericial concluiu ainda que não houve crime e a investigação foi arquivada pela 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, seis meses após o caso.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mulher é suspeita de aplicar golpes de mais de R$ 5 mil em idosos
Novo RG: SAC realiza atendimento exclusivo para idosos
Golpe silencioso: idosos têm dados roubados ao imprimir contas na Bahia
Idoso é preso por estuprar enteada com deficiência na Bahia

Relembre o caso

João passou mal no dia 19 de julho de 2025, em Feira de Santana, logo após beber um suco de beterraba.

Ele foi levado por familiares ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizada a necropsia.

Natural de Amélia Rodrigues, João morava com familiares em Feira de Santana, no bairro Lagoa Grande.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia DPT feira de santana idoso Investigação encerrada João Silva dos Santos Necropsia Polícia Segurança Alimentar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

x