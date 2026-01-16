Menu
PREJUÍZO

Golpe silencioso: idosos têm dados roubados ao imprimir contas na Bahia

Mulher é investigada por envolvimento em crimes de fraude eletrônica praticados contra idosos no município

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/01/2026 - 19:22 h
Imagem ilustrativa da imagem Golpe silencioso: idosos têm dados roubados ao imprimir contas na Bahia
-

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta sexta-feira, 16, um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher de 48 anos, no bairro da Jurema, em Vitória da Conquista. Ela é investigada por envolvimento em crimes de fraude eletrônica praticados contra idosos no município.

Segundo a apuração policial, a suspeita atuava em um estabelecimento que prestava serviços de cópias e impressão de contas e boletos, situado na região central da cidade.

Aproveitando-se da confiança das vítimas, ela teria inserido, sem autorização, os dados pessoais dos idosos em aplicativos de compras vinculados à própria conta, além de efetuar transferências bancárias de forma irregular.

Prejuízo

Uma das vítimas teve um prejuízo estimado em R$ 400, após a realização de compras não reconhecidas. Em outro caso, o dano financeiro chegou a cerca de R$ 5 mil, valor desviado por meio de transferências via PIX, além de gastos indevidos realizados com cartão de crédito.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam um telefone celular e documentos, que serão analisados e devem contribuir para o avanço das investigações.

A ação foi coordenada por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sudoeste). As diligências continuam, assim como a oitiva de vítimas e testemunhas, para a conclusão do inquérito e posterior judicialização do caso.

