POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO AVANÇA

PM da Bahia identifica segundo suspeito envolvido na morte de capitão

Policial foi morto durante troca de tiros em Salvador; um suspeito também morreu

Andrêzza Moura e Luan Julião

Por Andrêzza Moura e Luan Julião

16/01/2026 - 16:48 h | Atualizada em 16/01/2026 - 17:02
Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16
Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16

Durante o velório do capitão da Polícia Militar da Bahia Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília, em Salvador, o Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA), o Coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, lamentou a morte precoce do servidor.

"Posso dizer que foi uma perda lastimável para a nossa tropa. Sentimos muito, estamos aqui ao lado da família, no sepultamento do nosso companheiro de farda", disse ele, em entrevista, na tarde desta sexta-feira, 16.

Ainda em conversa com a reportagem, o comandante-geral afirmou que o Estado já está tomando todas as providências para prender o outro suspeito envolvido na morte do PM, que ocorreu na noite da quinta-feira, 15, na Avenida Contorno, em Salvador.

Comandante-geral lamenta morte de capitão e diz que Estado está empenhado em elucidar o crime
Comandante-geral lamenta morte de capitão e diz que Estado está empenhado em elucidar o crime | Foto: Luan Julião/ Ag. A Tarde

O Estado está tomando as providências para que algo dessa natureza não volte a acontecer. Tenha certeza disso! Estamos emanados, juntando forças para que algo dessa natureza não volte a acontecer. Vamos chegar aos culpados, se Deus quiser. Estamos avançando, já temos nomes, localizações e vamos chegar até eles logo, logo", finalizou Magalhães.

O crime

O capitão da PM Osniésio Pereira Salomão morreu na noite da quinta-feira, 15, na Avenida Jequitaia, na Contorno, após trocar tiros com dois suspeitos. Segundo as informações apuradas, o capitão havia acabado de deixar uma festa privada realizada na região, quando foi abordado pelos criminosos.

Capitão da PM morto na Avenida Contorno será sepultado nesta sexta
Morte de PM: suspeito morto era traficante e cumpria regime aberto
Brutal! Filho é preso depois de arremessar mãe idosa pela janela

Ele ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas não resistiu. No revide, um dos suspeitos, identificado como Vitor Souza da Silva, de 22, também foi baleado e morreu no lugar. Ele era morador do Nordeste de Amaralina. O outro fugiu e, até a tarde desta sexta-feira, 16, ainda não havia sido localizado. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de um veículo que faz transporte por aplicativo.

x