Novo RG: SAC realiza atendimento exclusivo para idosos

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) - Foto: Divulgação | GOVBR

A população da terceira idade da Bahia ganhou neste sábado, 17, um serviço exclusivo no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Salvador e do interior da Bahia. Isso porque as unidades estão realizando uma ação para emissão da nova Carteira de Identidade (CIN). O serviço é gratuito.

A iniciativa faz parte da nova edição do Projeto Cidadão 60+ e contempla 70 municípios baianos, com capacidade de atender quase cinco mil pessoas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como será feito o atendimento

O atendimento é realizado por agendamento prévio, que deve ser feito por telefone, por meio do número (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Todos os postos do SAC na capital e na Região Metropolitana da cidade (RMS) participam da ação.

Além dos postos fixos, o SAC Móvel também está incluso na iniciativa. Em Salvador, as carretas estão localizadas nos seguintes pontos:

Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário;

Hospital Ortopédico da Bahia, no Cabula.

Nova Carteira de Identidade (CIN)

A primeira via da nova identidade é gratuita e passa a utilizar o CPF como número único de identificação.

Para a emissão do documento, é necessário apresentar o seguinte documento:

a certidão original; caso esteja plastificada, também é exigida uma cópia.

A nova CIN conta com QR Code para verificação de autenticidade, versão digital disponível após a impressão e validade indeterminada para pessoas com mais de 60 anos.