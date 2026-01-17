CIDADÃO 60+
Novo RG: SAC realiza atendimento exclusivo para idosos
Saiba como participar da ação
Por Gabriela Araújo
A população da terceira idade da Bahia ganhou neste sábado, 17, um serviço exclusivo no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Salvador e do interior da Bahia. Isso porque as unidades estão realizando uma ação para emissão da nova Carteira de Identidade (CIN). O serviço é gratuito.
A iniciativa faz parte da nova edição do Projeto Cidadão 60+ e contempla 70 municípios baianos, com capacidade de atender quase cinco mil pessoas.
Como será feito o atendimento
O atendimento é realizado por agendamento prévio, que deve ser feito por telefone, por meio do número (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Todos os postos do SAC na capital e na Região Metropolitana da cidade (RMS) participam da ação.
Leia Também:
Além dos postos fixos, o SAC Móvel também está incluso na iniciativa. Em Salvador, as carretas estão localizadas nos seguintes pontos:
- Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário;
- Hospital Ortopédico da Bahia, no Cabula.
Nova Carteira de Identidade (CIN)
A primeira via da nova identidade é gratuita e passa a utilizar o CPF como número único de identificação.
Para a emissão do documento, é necessário apresentar o seguinte documento:
a certidão original; caso esteja plastificada, também é exigida uma cópia.
A nova CIN conta com QR Code para verificação de autenticidade, versão digital disponível após a impressão e validade indeterminada para pessoas com mais de 60 anos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes