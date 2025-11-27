Menu
ATUALIZAÇÃO

Nova carteira de identidade: saiba o que fazer com documento antigo

Documento traz mudanças significativas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/11/2025 - 16:04 h
Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) -

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) traz mudanças significativas para o cotidiano dos brasileiros. Com ela, o número de CPF passa a substituir o antigo Registro Geral (RG), unificando a identificação em todo o país. O documento é gratuito tanto na primeira via quanto na atualização da versão antiga.

O que muda com o novo documento?

Além de padronizar o modelo de identificação, a CIN unifica o fluxo de emissão, centraliza os dados e elimina divergências entre estados. O documento vale em todo o território nacional e pode ser emitido em papel ou cartão. Ele também inclui um QR Code que facilita a verificação das informações.

De acordo com o portal Governo Digital, a Lei nº 7.116/1983 garante a gratuidade da primeira emissão quando feita na versão impressa.

Os documentos antigos podem ser descartados?

Não. O governo orienta que os cidadãos mantenham seus documentos anteriores guardados. Eles só poderão ser descartados quando a integração completa dos dados for concluída em todos os estados.

Carteira de Identidade

