Anvisa proíbe sabão queridinho dos brasileiros e marca se pronuncia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira, 27, o recolhimento de alguns lotes de produtos da marca queridinha do Brasil, a Ypê, sabão muito utilizado na lavagem de roupas. A decisão foi tomada por conta de uma suposta contaminação por bactérias.

Por meio de um comunicado publicado em seu site oficial, a Anvisa afirma que “de acordo com análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda. – CNPJ: 43.461.789/0001-90, foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes”.

Produtos recolhidos

A Anvisa determinou que os seguintes produtos devem ser recolhidos:

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011);

LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ (lotes 254031 e 193021);

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT (lotes 190021, 223021 e 228031).

A medida da agência também determina a suspensão da comercialização, distribuição e do uso desses lotes.

Saiba o que diz a Ypê

A empresa Ypê confirmou que “um laboratório especializado independente, após diversos testes, conseguiu identificar uma bactéria”, em nota enviada ao site Metrópoles.

“A Pseudonomas aeruginosas é uma bactéria comumente presente no ar e na água, com mínima probabilidade de impacto na segurança dos produtos e dos consumidores. Porém, de forma isolada, este microrganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado”, afirmou a empresa, em nota.

“Mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas características normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os seguintes produtos do mercado:

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – versão Primavera – Lote 254031, 193021;

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – versão Maciez – Lote 97021;

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express – versões “Combate Mau Odor” (Azul) – Lotes: 176011, 228011, 205011, 203011, 169011.

“Cuida das Roupas” (Rosa) – Lotes: 181011, 170011, 220011; e Lava Roupas Líquido Ypê Power Act – Lotes: 228031, 190021, 223021”.

Somado a isso, a Ypê ainda diz que “qualidade não é apenas um compromisso, é um valor para a Química Amparo”.

“Quando uma empresa que faz milhões de produtos é comprometida com qualidade, ela testa. Depois testa de novo. E quando acha que está tudo perfeito… testa mais uma vez, só para ter certeza. Mas nem sempre tudo sai como esperado”, disse a Ypê.