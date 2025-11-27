EDUCAÇÃO
Brasil pode ganhar duas novas universidades federais, diz Lula
Instituições vem para atender demandas e cumprimento de promessa do presidente
Por Yuri Abreu
O Brasil pode ganhar duas novas universidades federais a partir de 2027. Nesta quinta-feira, 27, o presidente Lula (PT) anunciou o envio, ao Congresso Nacional, dois projetos de lei que criam as novas instituições.
São a Universidade Federal Indígena (Unid) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte). A afirmação do presidente ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.
De acordo com o Ministério da Educação, a criação da Unind atende a uma demanda dos povos tradicionais. Neste caso, a proposta é que o espaço funcione em rede, integrando saberes tradicionais e científicos, mas tendo como foco a formação de profissionais indígenas.
Por sua vez, a UFEsporte será voltada à formação e ao desenvolvimento de práticas esportivas. A instituição retoma uma promessa feita pelo presidente Lula, no último mês de agosto.
Caso deputados e senadores aprovem os projetos de lei, os dois espaços vão funcionar em Brasília.
Sobre a Unind
O que é a Unind?
A Universidade Federal Indígena (Unind) é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI). A primeira sede será em Brasília e terá como missão oferecer educação superior voltada a indígenas, fortalecendo identidades e saberes tradicionais, em diálogo com o conhecimento acadêmico não indígena.
Como surgiu a ideia?
Público-alvo?
A universidade é voltada prioritariamente a indígenas, nos níveis de graduação e pós-graduação. Seu público inclui jovens e adultos indígenas interessados em formação superior, pesquisadores indígenas e lideranças comunitárias que desejam fortalecer a educação intercultural e a produção de materiais didáticos.
Não sou indígena, posso estudar na Unind?
Sim. O público prioritário é indígena, mas a universidade é aberta a todas as pessoas que se interessam pelas temáticas da educação e das culturas indígenas.
Quais serão os cursos oferecidos?
Os cursos de graduação e pós-graduação terão ênfase em:
- Gestão ambiental e territorial
- Políticas públicas
- Sustentabilidade socioambiental
- Línguas indígenas
- Saúde
- Direito
- Agroecologia
- Engenharias e tecnologias
- Formação de professores
Sobre a UFEsporte
O que é a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte)?
É uma nova universidade federal dedicada à formação acadêmica, científica e tecnológica com objetivo de formar profissionais de excelência na área esportiva, promover a ciência do esporte e contribuir para políticas públicas e inclusão social.
Quais cursos oferecerá?
Cursos presenciais e semipresenciais de graduação, pós-graduação e tecnólogos nas áreas de:
- Ciência do Esporte
- Educação Física
- Gestão e Marketing Esportivo
- Medicina e Reabilitação Esportiva
- Psicologia e Sociologia do Esporte
- Direito e Políticas Públicas do Esporte
- Economia do Esporte
A UFEsporte vai substituir cursos de Educação Física já existentes nas universidades federais?
Não. A proposta é complementar, especializar e expandir a formação esportiva no país.
Atletas terão cotas ou políticas específicas?
A Bolsa Permanência Esportiva sugere prioridade, mas é necessário aguardar as regras, que ainda não foram publicadas.
