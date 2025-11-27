Brasil pode ganhar duas novas universidades federais, diz Lula

Presidente Lula (PT) anunciou que Brasil pode ganhar duas novas universidades em 2027 - Foto: Divulgação

O Brasil pode ganhar duas novas universidades federais a partir de 2027. Nesta quinta-feira, 27, o presidente Lula (PT) anunciou o envio, ao Congresso Nacional, dois projetos de lei que criam as novas instituições.

São a Universidade Federal Indígena (Unid) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte). A afirmação do presidente ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Ministério da Educação, a criação da Unind atende a uma demanda dos povos tradicionais. Neste caso, a proposta é que o espaço funcione em rede, integrando saberes tradicionais e científicos, mas tendo como foco a formação de profissionais indígenas.

Por sua vez, a UFEsporte será voltada à formação e ao desenvolvimento de práticas esportivas. A instituição retoma uma promessa feita pelo presidente Lula, no último mês de agosto.

Caso deputados e senadores aprovem os projetos de lei, os dois espaços vão funcionar em Brasília.

Sobre a Unind

O que é a Unind?

A Universidade Federal Indígena (Unind) é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI). A primeira sede será em Brasília e terá como missão oferecer educação superior voltada a indígenas, fortalecendo identidades e saberes tradicionais, em diálogo com o conhecimento acadêmico não indígena.

Como surgiu a ideia?

A universidade é voltada prioritariamente a indígenas, nos níveis de graduação e pós-graduação. Seu público inclui jovens e adultos indígenas interessados em formação superior, pesquisadores indígenas e lideranças comunitárias que desejam fortalecer a educação intercultural e a produção de materiais didáticos.

Público-alvo?

A universidade é voltada prioritariamente a indígenas, nos níveis de graduação e pós-graduação. Seu público inclui jovens e adultos indígenas interessados em formação superior, pesquisadores indígenas e lideranças comunitárias que desejam fortalecer a educação intercultural e a produção de materiais didáticos.

Não sou indígena, posso estudar na Unind?

Sim. O público prioritário é indígena, mas a universidade é aberta a todas as pessoas que se interessam pelas temáticas da educação e das culturas indígenas.

Quais serão os cursos oferecidos?

Os cursos de graduação e pós-graduação terão ênfase em:

Gestão ambiental e territorial

Políticas públicas

Sustentabilidade socioambiental

Línguas indígenas

Saúde

Direito

Agroecologia

Engenharias e tecnologias

Formação de professores

Sobre a UFEsporte

O que é a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte)?

É uma nova universidade federal dedicada à formação acadêmica, científica e tecnológica com objetivo de formar profissionais de excelência na área esportiva, promover a ciência do esporte e contribuir para políticas públicas e inclusão social.

Quais cursos oferecerá?

Cursos presenciais e semipresenciais de graduação, pós-graduação e tecnólogos nas áreas de:

Ciência do Esporte

Educação Física

Gestão e Marketing Esportivo

Medicina e Reabilitação Esportiva

Psicologia e Sociologia do Esporte

Direito e Políticas Públicas do Esporte

Economia do Esporte

A UFEsporte vai substituir cursos de Educação Física já existentes nas universidades federais?

Não. A proposta é complementar, especializar e expandir a formação esportiva no país.

Atletas terão cotas ou políticas específicas?

A Bolsa Permanência Esportiva sugere prioridade, mas é necessário aguardar as regras, que ainda não foram publicadas.