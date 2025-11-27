BRASIL
Cidade dos parques aquáticos supera a Disney e anuncia novo aeroporto
Cidade dobra a aposta no turismo e prepara um aeroporto gigantesco para sustentar o crescimento da “Orlando Brasileira”
Por Iarla Queiroz
Olímpia, no interior de São Paulo, já deixou de ser apenas um “novo queridinho” do turismo nacional. A cidade, que ganhou o apelido de Orlando Brasileira graças aos seus gigantes parques aquáticos, está prestes a receber um reforço histórico: a construção de um aeroporto totalmente novo, pensado para ampliar o fluxo de visitantes e impulsionar ainda mais sua economia.
A expectativa é que o aeroporto funcione como uma porta de entrada moderna e estratégica para quem visita a região. Com investimentos robustos e infraestrutura de grande porte, Olímpia dá mais um passo para consolidar seu lugar entre os destinos mais populares do país.
Um aeroporto à altura do turismo local
O projeto, que ficará a cerca de 430 km de São Paulo, contará com R$ 500 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e mais R$ 104 milhões previstos no orçamento federal de 2024. A pista, que poderá chegar a 2.500 metros de extensão por 45 de largura, supera até mesmo a do Aeroporto de Congonhas, que tem 1.940 metros.
A proposta busca garantir operações mais robustas, ampliando a conectividade da cidade e facilitando o acesso para turistas de outras regiões do Brasil. O movimento acompanha o crescimento acelerado do município, que hoje respira turismo o ano inteiro.
Da demarcação de terras ao polo turístico nacional
Olímpia nasceu no fim do século XIX, quando o engenheiro escocês Robert John Reid chegou ao então Sertão dos Olhos D’Água para realizar demarcações. A partir de 1906, o povoado virou distrito e, em 1917, transformou-se em vila, recebendo o nome de Olímpia em homenagem a Maria Olímpia — filha de um político influente e afilhada de Reid.
No mesmo ano, a cidade conquistou sua emancipação de Barretos. Décadas depois, passou a ser reconhecida nacionalmente por seu Festival do Folclore, realizado desde 1964 e responsável por consolidar a cidade como referência na preservação e celebração da cultura popular brasileira.
A força do turismo: águas quentes, megaestruturas e economia em alta
Hoje, Olímpia vive uma fase de ouro com sua rede de hotéis, pousadas, resorts e atrações temáticas. O turismo representa cerca de 65% da economia local e segue em expansão.
Entre os grandes destaques está o Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina. Fundado em 1987 por Benito Benatti, o complexo reúne toboáguas gigantes, montanha-russa aquática, piscinas de ondas, rio lento, praias artificiais e áreas temáticas que recebem visitantes de todas as idades. Em 2014, com o crescimento expressivo do setor, Olímpia foi reconhecida oficialmente como Estância Turística.
Complexos que movimentam o ano inteiro
Outro protagonista do turismo local é o Hot Beach Parques & Resorts, que reúne quatro resorts, um parque aquático completo e a Vila Guarani — espaço dedicado a eventos, gastronomia e experiências temáticas.
Além disso, a cidade abriga atrações que se tornaram paradas obrigatórias, como:
- Dreamland Museu de Cera: inaugurado em 2021, traz esculturas em tamanho real de personalidades, super-heróis, astros da música e ícones da cultura pop.
- Vale dos Dinossauros: parque com animatrônicos realistas, cinema, brinquedoteca, playground, área de escavação, quiosques e atrações que encantam famílias inteiras.
- Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa: instalado em prédio tombado, reúne peças, esculturas e objetos de devoção.
- Museu de História e Folclore Maria Olímpia: fundado em 1973, resgata a memória da região por meio de objetos, arquivos e peças arqueológicas.
- Orquidário Aguapey: um passeio repleto de cores, variedades de orquídeas e experiências educativas.
- Dreams Ice Bar: bar temático de gelo, com esculturas congeladas, luzes especiais e bebidas servidas em copos de gelo.
- Orionverso: parque de realidade virtual inspirado em atrações futuristas de Orlando, oferecendo imersões tecnológicas e mundos interativos.
- Pit Stop da Neve: espaço climatizado que simula um cenário nevado, ideal para brincadeiras geladas mesmo no calor do interior paulista.
Um futuro de novas conexões
Com o novo aeroporto, Olímpia tende a romper mais uma barreira: a do acesso. A cidade que já compete com destinos internacionais em número de visitantes agora deve ganhar voos regulares, ampliar seu alcance e atrair ainda mais turistas.
A “Orlando Brasileira” cresce, se reinventa e segue provando que, no Brasil, também há espaço para megacomplexos turísticos capazes de superar expectativas — e, em alguns quesitos, até a própria Disney.
