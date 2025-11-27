Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Cidade dos parques aquáticos supera a Disney e anuncia novo aeroporto

Cidade dobra a aposta no turismo e prepara um aeroporto gigantesco para sustentar o crescimento da “Orlando Brasileira”

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/11/2025 - 11:56 h
Olímpia, cidade que ganhou o apelido de Orlando Brasileira
Olímpia, cidade que ganhou o apelido de Orlando Brasileira -

Olímpia, no interior de São Paulo, já deixou de ser apenas um “novo queridinho” do turismo nacional. A cidade, que ganhou o apelido de Orlando Brasileira graças aos seus gigantes parques aquáticos, está prestes a receber um reforço histórico: a construção de um aeroporto totalmente novo, pensado para ampliar o fluxo de visitantes e impulsionar ainda mais sua economia.

A expectativa é que o aeroporto funcione como uma porta de entrada moderna e estratégica para quem visita a região. Com investimentos robustos e infraestrutura de grande porte, Olímpia dá mais um passo para consolidar seu lugar entre os destinos mais populares do país.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um aeroporto à altura do turismo local

O projeto, que ficará a cerca de 430 km de São Paulo, contará com R$ 500 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e mais R$ 104 milhões previstos no orçamento federal de 2024. A pista, que poderá chegar a 2.500 metros de extensão por 45 de largura, supera até mesmo a do Aeroporto de Congonhas, que tem 1.940 metros.

Leia Também:

Seis roteiros de viagem para viver a fantasia de filmes e séries
Plano da Embratur consolida Bahia como destaque do turismo no Brasil
Marcelo Freixo destaca destino Bahia para atração de turistas estrangeiros
O Brasil além das praias: o que o novo plano de turismo revela

A proposta busca garantir operações mais robustas, ampliando a conectividade da cidade e facilitando o acesso para turistas de outras regiões do Brasil. O movimento acompanha o crescimento acelerado do município, que hoje respira turismo o ano inteiro.

Da demarcação de terras ao polo turístico nacional

Olímpia nasceu no fim do século XIX, quando o engenheiro escocês Robert John Reid chegou ao então Sertão dos Olhos D’Água para realizar demarcações. A partir de 1906, o povoado virou distrito e, em 1917, transformou-se em vila, recebendo o nome de Olímpia em homenagem a Maria Olímpia — filha de um político influente e afilhada de Reid.

No mesmo ano, a cidade conquistou sua emancipação de Barretos. Décadas depois, passou a ser reconhecida nacionalmente por seu Festival do Folclore, realizado desde 1964 e responsável por consolidar a cidade como referência na preservação e celebração da cultura popular brasileira.

A força do turismo: águas quentes, megaestruturas e economia em alta

Hoje, Olímpia vive uma fase de ouro com sua rede de hotéis, pousadas, resorts e atrações temáticas. O turismo representa cerca de 65% da economia local e segue em expansão.

Entre os grandes destaques está o Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina. Fundado em 1987 por Benito Benatti, o complexo reúne toboáguas gigantes, montanha-russa aquática, piscinas de ondas, rio lento, praias artificiais e áreas temáticas que recebem visitantes de todas as idades. Em 2014, com o crescimento expressivo do setor, Olímpia foi reconhecida oficialmente como Estância Turística.

Complexos que movimentam o ano inteiro

Outro protagonista do turismo local é o Hot Beach Parques & Resorts, que reúne quatro resorts, um parque aquático completo e a Vila Guarani — espaço dedicado a eventos, gastronomia e experiências temáticas.

Além disso, a cidade abriga atrações que se tornaram paradas obrigatórias, como:

  • Dreamland Museu de Cera: inaugurado em 2021, traz esculturas em tamanho real de personalidades, super-heróis, astros da música e ícones da cultura pop.
  • Vale dos Dinossauros: parque com animatrônicos realistas, cinema, brinquedoteca, playground, área de escavação, quiosques e atrações que encantam famílias inteiras.
  • Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa: instalado em prédio tombado, reúne peças, esculturas e objetos de devoção.
  • Museu de História e Folclore Maria Olímpia: fundado em 1973, resgata a memória da região por meio de objetos, arquivos e peças arqueológicas.
  • Orquidário Aguapey: um passeio repleto de cores, variedades de orquídeas e experiências educativas.
  • Dreams Ice Bar: bar temático de gelo, com esculturas congeladas, luzes especiais e bebidas servidas em copos de gelo.
  • Orionverso: parque de realidade virtual inspirado em atrações futuristas de Orlando, oferecendo imersões tecnológicas e mundos interativos.
  • Pit Stop da Neve: espaço climatizado que simula um cenário nevado, ideal para brincadeiras geladas mesmo no calor do interior paulista.

Um futuro de novas conexões

Com o novo aeroporto, Olímpia tende a romper mais uma barreira: a do acesso. A cidade que já compete com destinos internacionais em número de visitantes agora deve ganhar voos regulares, ampliar seu alcance e atrair ainda mais turistas.

A “Orlando Brasileira” cresce, se reinventa e segue provando que, no Brasil, também há espaço para megacomplexos turísticos capazes de superar expectativas — e, em alguns quesitos, até a própria Disney.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

disney brasileira parque temático Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Olímpia, cidade que ganhou o apelido de Orlando Brasileira
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Olímpia, cidade que ganhou o apelido de Orlando Brasileira
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Olímpia, cidade que ganhou o apelido de Orlando Brasileira
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Olímpia, cidade que ganhou o apelido de Orlando Brasileira
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x