Seis roteiros de viagem para viver a fantasia de filmes e séries

O ato de viajar nunca foi tão profundamente ligado ao entretenimento. Longe dos roteiros padronizados, surge o Film Tourism (turismo cinematográfico), uma modalidade que permite aos viajantes não apenas visitar lugares, mas vivenciar as narrativas de seus filmes e séries favoritos de forma imersiva.

Essa não é uma moda passageira. De acordo com um estudo da KPMG de 2024, o mercado global deste nicho, que já era robusto com US$ 68,1 bilhões movimentados em 2022, tem uma projeção impressionante: atingir US$ 110,79 bilhões até 2028, mantendo um crescimento anual de 7,2%.

Segundo Alexandre Oliveira, country manager da Civitatis Brasil, esse tipo de viagem reflete mudanças no comportamento do público. Para ele, os viajantes buscam vivenciar as narrativas de maneira sensorial, combinando entretenimento, cultura e experiências interativas.

O apelo é inegável: caminhar pelo Beco Diagonal em Londres, tomar uma cerveja de manteiga ou sentir a grandiosidade de King's Landing (Porto Real) em Dubrovnik é um upgrade cultural que funde a ficção com a realidade.

Seis roteiros de Film Tourism que você precisa conhecer

Da magia de Hollywood à efervescência de Bollywood, estes são os destinos onde a tela se torna um passaporte:

1. Londres, Reino Unido: O mundo mágico de Harry Potter

Onde ir: Warner Bros. Studio Tour London.

O que fazer: Visite o Salão Principal, o escritório de Dumbledore, o Banco Gringotts e experimente a famosa Cerveja de Manteiga. O passeio é um mergulho completo na saga, durando cerca de quatro horas e incluindo transporte.

2. Nova York, EUA: O set de filmagens a céu aberto

Onde ir: Um tour cinematográfico pelo coração de Manhattan.

O que fazer: Reconheça o Hotel Plaza (Esqueceram de Mim 2), a loja Tiffany & Co. (Bonequinha de Luxo), o icônico bar MacLaren’s (How I Met Your Mother) e, claro, a fachada do prédio de Friends.

3. Los Angeles, EUA: A máquina de sonhos de Hollywood

Onde ir: Warner Bros. Studio Tour Hollywood.

O que fazer: Acesse sets de gravação de produções como O Senhor dos Anéis, Universo DC e Friends. Conheça estúdios de som, arquivos de figurino e áreas interativas, como a Batcaverna, revivendo a história do cinema.

4. Dubrovnik, Croácia: A capital dos Sete Reinos

Onde ir: Locações de Game of Thrones.

O que fazer: Explore a cidade que serviu de palco para King’s Landing. Destaque para o Forte de São Lourenço, que se transformou na Fortaleza Vermelha, e a escadaria do Grande Septo de Baelor.

5. Mumbai, Índia: Os bastidores de Bollywood

Onde ir: SJ Studios e o centro da maior indústria cinematográfica da Ásia.

O que fazer: Mergulhe nos bastidores com apresentações de dança, entendendo os processos de gravação e os estilos tradicionais de produção que definem o cinema indiano.

6. Skópelos, Grécia: O paraíso de Mamma Mia!

Onde ir: A ilha que deu vida a Kalokeri.

O que fazer: Visite a pitoresca Capela de São João, onde a cena final foi gravada, e desfrute das praias paradisíacas como Kastani e Agnontas, cenários que embalaram o famoso musical.