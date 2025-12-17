Menu
SERVIÇO GRATUITO

SAC Móvel oferece emissão gratuita de documentos em Salvador

Duas carretas estarão até o fim do mês no Salvador Norte Shopping e na Ferreira Costa dos Barris

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/12/2025 - 19:49 h
As carretas do Sac estarão no Salvador Norte Shopping e na Ferreira Costa, desta quinta-feira, 18, até o dia 27
As carretas do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel reforçam o atendimento à população de Salvador neste período de final de ano, com duas unidades instaladas no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, e na Ferreira Costa dos Barris, oferecendo diversos serviços gratuitos. Os atendimentos começam nesta quinta-feira, 18, e vão até o dia 27.

Entre os atendimentos disponíveis estão a emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a solicitação de antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional, é necessário apresentar certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC aceita certidões conservadas, desde que contenham todas as informações corretas e atualizadas.

A iniciativa busca fortalecer o atendimento diante das dificuldades enfrentadas pelos baianos para agendar a emissão do novo documento. De acordo com dados do Instituto de Identificação Pedro Mello, órgão responsável pela emissão das identidades, 2.056.455 novas carteiras foram emitidas na Bahia nos últimos 15 meses, com média mensal de 137.097 documentos. Em outubro, o estado registrou um recorde, com 261.217 emissões.

O novo modelo da Carteira de Identidade tem como principal diferencial a unificação do CPF como número único de identificação, medida que visa reduzir fraudes e evitar registros duplicados.

O atendimento acontece de segunda a sábado, em horários especiais, com dias destinados ao atendimento por ordem de chegada e outros exclusivamente por agendamento, que deve ser feito pelo site ba.gov.br. Informações adicionais também podem ser consultadas no site sac.ba.gov.br ou pelos telefones (71) 4020-5353 (celular) e 0800 071 5353 (fixo).

Programação do SAC Móvel

Salvador Norte Shopping

Dias 18, 19, 23 e 26: das 8h às 17h – por ordem de chegada

Dias 20 e 27: das 8h às 14h – por agendamento

Dia 24: das 8h às 12h – por ordem de chegada

Ferreira Costa – Barris

Dia 18: das 13h às 17h – por ordem de chegada

Dias 19, 23 e 26: das 8h às 17h – por ordem de chegada

Dias 20 e 27: das 8h às 14h – por agendamento

Dia 24: das 8h às 12h – por ordem de chegada

