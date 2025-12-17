Werner garante prioridade para encontrar culpados de triplo homicídio no Subúrbio

Crime de extrema violência mobilizou Polícia Militar, Civil e órgãos de perícia - Foto: Divulgação

As forças de segurança da Bahia ocuparam o bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, após o assassinato de três trabalhadores encontrados mortos com sinais de tortura na noite desta quarta-feira, 16. A ação policial, com reforço ostensivo e equipes especializadas em campo, é a principal resposta do Estado ao crime, considerado de extrema violência.

Os corpos de Ricardo Antônio da Silva Souza e Jackson Santos Macedo foram sepultados na tarde desta quarta-feira, 17, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, sob forte comoção de familiares, amigos e colegas de trabalho. Já Patrick Vinícius dos Santos Horta será sepultado nesta quinta-feira, 18, às 10h, no Memorial Vale da Saudade.



De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da 14ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio e, ao chegarem ao local, encontraram três homens mortos em via pública, todos atingidos por disparos de arma de fogo. As vítimas estavam com pés e mãos amarrados, o que indica que teriam sido submetidas a violência antes da execução. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção dos corpos.A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que investiga o triplo homicídio. As vítimas foram identificadas como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos. Segundo a polícia, os três usavam fardamento de uma empresa de telefonia e internet no momento em que foram mortos.

Vítimas foram identificadas como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Apurações preliminares indicam que os homens eram funcionários da provedora de internet Planet Internet, que atua na região. Há indícios, ainda sob investigação, de que as vítimas tenham sido torturadas antes da execução.

Ocupação policial e reforço da segurança

Após o crime, o bairro do Alto do Cabrito passou a contar com policiamento intensivo, além de ações integradas envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos de perícia. O objetivo é garantir segurança à população, preservar a ordem pública e avançar na identificação dos responsáveis.

Em entrevista, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, lamentou o crime e afirmou que o Estado não medirá esforços para responsabilizar os autores.

Marcelo Werner | Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

"Bem, primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de me solidarizar com a família, consternar, né, o meu sentimento de realmente repúdio a esse crime bárbaro, violento, cometido de forma covarde. Vou repetir: de forma covarde, por criminosos."

Segundo o secretário, o caso mobilizou reuniões e articulações com representantes do setor de provedores de internet, diante da gravidade do episódio.

"Nós nos ressentimos, sentimos muito pela família pelo que ocorreu, a todos os profissionais de uma categoria, inclusive profissionais que foram atendidos aqui hoje, que tiveram a oportunidade de expor as suas preocupações em razão da sua atividade. Tivemos um desdobramento disso, uma reunião também com os provedores, com as associações de provedores, com os grandes provedores, para que a gente pudesse fazer aproximação e integração."

Werner destacou que, desde que o crime foi comunicado, houve reforço imediato da presença policial tanto no Alto do Cabrito quanto em outras áreas relacionadas à dinâmica do caso.

"Posso garantir a vocês que nós não descansaremos até chegarmos aos responsáveis. As investigações correm sob sigilo. Desde que soubemos desse fato brutal, criminoso e covarde, nós colocamos policiamento intensivo naquela localidade, intensivo em outra localidade que eventualmente é onde eles teriam sido arrebatados por esses criminosos covardes."

Investigação sob sigilo

A principal linha de investigação apura se o crime tem relação com a cobrança de taxas por facções criminosas para permitir a atuação de empresas em áreas dominadas pelo tráfico, prática conhecida como “pedágio”. Essa hipótese ainda é tratada como preliminar pela Polícia Civil.

O secretário reforçou que equipes especializadas seguem atuando de forma integrada para esclarecer o caso.

"Nós fizemos o reforço do policiamento, fizemos, estamos realizando, com equipes hoje, agora em campo, da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica, da Polícia Científica, para que a gente possa fazer a elucidação."

"A investigação corre sob sigilo. Eu não quero prejudicar as investigações, mas posso garantir para vocês que nós estamos com equipes nas ruas. Nós não iremos descansar, nós continuaremos com a equipe nas ruas, com fortalecimento da Polícia Militar nos pontos que achamos necessários, fortalecimento e dedicação integral da investigação e da perícia para esse caso, esse crime bárbaro e grave."

Apelo por denúncias

A Secretaria da Segurança Pública também reforçou os canais de denúncia anônima para auxiliar nas investigações.

"Nós também reforçamos todos os canais de comunicação do Disque Denúncia, de forma anônima. Eu peço, de forma anônima, através do Disque Denúncia 181, através das redes. Toda e qualquer pessoa da população pode, e eu peço que ajude a gente, para que possamos elucidar o mais rápido possível esse crime bárbaro."

O secretário concluiu reafirmando o compromisso do Estado com a elucidação do crime.

"Esse é o compromisso que a gente tem. Em relação ao caso específico, estamos com a equipe nas ruas e vamos investigar até elucidar. Espero estar trazendo a justiça, trazendo a vocês a elucidação com todos os responsáveis. O que eu posso garantir é que esse crime não vai passar despercebido, não vai passar em vão."

"É o nosso respeito e solidariedade à família, é a atenção que nós temos dado a todo e qualquer tipo de violência contra qualquer tipo de atividade pública, privada e contra qualquer tipo de categoria. Então, a gente vai seguir nessa linha de trabalho e, como disse, repito, espero que, em breve, nós traremos para a justiça todos os responsáveis."