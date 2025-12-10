Menu
POLÍTICA
CIN

Novo RG: documento muda de nome e fica mais caro na Bahia

Mudanças foram aprovadas pelo deputados estaduais

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/12/2025 - 11:42 h
Novo RG do governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Novo RG do governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

Um dos documentos mais importante para identificação de um cidadão, o Registro Geral (RG), chamado de Carteira de Identidade, sofrerá grandes mudanças na Bahia após aprovação do projeto na Assembleia Legislativa (Alba).

A modificação vai desde a nomenclatura até reajuste das taxas para a emissão do documento, realizado no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que passará a ser chamada de Carteira de Identidade Nacional (CNI), baseado no âmbito nacional.

As mudanças foram propostas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em forma de projeto de lei enviado à Casa. A medida foi aprovada na última terça-feira, 9, no Legislativo.

Após a aprovação, a medida segue para sanção ou veto do chefe do Executivo.

Novos valores para emissão

A proposta enviada pelo petista também estabelece novos valores para o RG, que passa a custar o seguinte preço:

  • Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em papel: R$ 62,45
  • Reimpressão da CIN: R$ 62,45
  • Validação ou autenticação de dados biométricos e biográficos por pessoas jurídicas (por cadastro consultado): R$ 5,66

Atualmente, a taxa para emissão da identidade é de R$ 58,40. O valor foi reajustado no final do ano passado.

Gratuidade

A primeira via de emissão do documento permanece sendo gratuita. O valor é válido apenas para a segunda via ou reimpressão.

O que é o CIN?

A emissão do novo documento, que unifica o número de identificação (RG) no CPF, já começou a ser produzido na Bahia desde 2024. O documento promete maior segurança antifraude.

