Novo RG: documento muda de nome e fica mais caro na Bahia

Novo RG do governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Um dos documentos mais importante para identificação de um cidadão, o Registro Geral (RG), chamado de Carteira de Identidade, sofrerá grandes mudanças na Bahia após aprovação do projeto na Assembleia Legislativa (Alba).

A modificação vai desde a nomenclatura até reajuste das taxas para a emissão do documento, realizado no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que passará a ser chamada de Carteira de Identidade Nacional (CNI), baseado no âmbito nacional.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As mudanças foram propostas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em forma de projeto de lei enviado à Casa. A medida foi aprovada na última terça-feira, 9, no Legislativo.

Após a aprovação, a medida segue para sanção ou veto do chefe do Executivo.

Novos valores para emissão

A proposta enviada pelo petista também estabelece novos valores para o RG, que passa a custar o seguinte preço:

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em papel: R$ 62,45

Reimpressão da CIN: R$ 62,45

Validação ou autenticação de dados biométricos e biográficos por pessoas jurídicas (por cadastro consultado): R$ 5,66

Atualmente, a taxa para emissão da identidade é de R$ 58,40. O valor foi reajustado no final do ano passado.

Gratuidade

A primeira via de emissão do documento permanece sendo gratuita. O valor é válido apenas para a segunda via ou reimpressão.

O que é o CIN?

A emissão do novo documento, que unifica o número de identificação (RG) no CPF, já começou a ser produzido na Bahia desde 2024. O documento promete maior segurança antifraude.