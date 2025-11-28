Menu
HOME > BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL

Novo RG: Governo alerta quem precisa tirar documento com urgência

Emissão antecipada é necessária em casos específicos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/11/2025 - 11:09 h | Atualizada em 28/11/2025 - 11:56
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) -

Todos os brasileiros terão de substituir o modelo antigo pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) até 28 de fevereiro de 2032. No entanto, algumas pessoas precisam emitir o novo documento antes desse prazo.

Neste mês, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul divulgou um alerta importante aos cidadãos, esclarecendo que não há necessidade de urgência, a menos que o indivíduo se enquadre em situações específicas.

A emissão antecipada da nova CIN é recomendada apenas nos casos de:

  • alteração de dados cadastrais;
  • perda;
  • furto;
  • dano ao documento atual;
  • viagem internacional para países do Mercosul.

Fora essas situações, se o seu RG ainda está válido e em bom estado de conservação, não é necessário fazer a troca imediatamente.

Emissão da CIN segue gratuita

A primeira emissão da CIN é gratuita. A segunda via tem valores que variam de acordo com o estado, conforme a Lei Federal nº 7.116/1983.

Documentos necessários para emissão:

  • Para solicitar a nova carteira de identidade, é preciso apresentar:
  • Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada)
  • CPF regularizado junto à Receita Federal,
  • Comprovante de residência (contas de água, luz, gás, telefone ou internet)
  • O agendamento deve ser feito nos Institutos de Identificação de cada estado ou do Distrito Federal.
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) | Foto: Divulgação - GOV

Nova Carteira de Identidade Nacional

A nova Carteira de Identidade Nacional foi criada pelo governo federal para substituir o modelo antigo de RG, que variava de estado para estado. O documento unifica o CPF (Cadastro de Pessoa Física) como o número único de identificação para todos os cidadãos brasileiros.

Além de padronizar a identidade civil, o novo modelo adota mecanismos de segurança contra fraudes, como QR Code e código MRZ (padrão usado em passaportes). Os cidadãos podem adicionar informações como tipo sanguíneo, nome social e indicação de doador de órgãos.

