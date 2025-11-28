CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL
Novo RG: Governo alerta quem precisa tirar documento com urgência
Emissão antecipada é necessária em casos específicos
Por Victoria Isabel
Todos os brasileiros terão de substituir o modelo antigo pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) até 28 de fevereiro de 2032. No entanto, algumas pessoas precisam emitir o novo documento antes desse prazo.
Neste mês, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul divulgou um alerta importante aos cidadãos, esclarecendo que não há necessidade de urgência, a menos que o indivíduo se enquadre em situações específicas.
A emissão antecipada da nova CIN é recomendada apenas nos casos de:
- alteração de dados cadastrais;
- perda;
- furto;
- dano ao documento atual;
- viagem internacional para países do Mercosul.
Fora essas situações, se o seu RG ainda está válido e em bom estado de conservação, não é necessário fazer a troca imediatamente.
Emissão da CIN segue gratuita
A primeira emissão da CIN é gratuita. A segunda via tem valores que variam de acordo com o estado, conforme a Lei Federal nº 7.116/1983.
Documentos necessários para emissão:
- Para solicitar a nova carteira de identidade, é preciso apresentar:
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada)
- CPF regularizado junto à Receita Federal,
- Comprovante de residência (contas de água, luz, gás, telefone ou internet)
- O agendamento deve ser feito nos Institutos de Identificação de cada estado ou do Distrito Federal.
Nova Carteira de Identidade Nacional
A nova Carteira de Identidade Nacional foi criada pelo governo federal para substituir o modelo antigo de RG, que variava de estado para estado. O documento unifica o CPF (Cadastro de Pessoa Física) como o número único de identificação para todos os cidadãos brasileiros.
Além de padronizar a identidade civil, o novo modelo adota mecanismos de segurança contra fraudes, como QR Code e código MRZ (padrão usado em passaportes). Os cidadãos podem adicionar informações como tipo sanguíneo, nome social e indicação de doador de órgãos.
