HOME > BRASIL
DICAS

Black Friday viagens: apps para monitorar preços e evitar fraudes

Listamos os principais aplicativos e sites para monitorar preços e conseguir os melhores descontos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/11/2025 - 9:48 h
Especialistas destacam que o segredo é monitorar os preços
Especialistas destacam que o segredo é monitorar os preços

Está oficialmente aberta, nesta sexta, 28, a temporada Black Friday 2025, data que teve origem nos Estados Unidos da América (EUA), que tradicionalmente acontece na quarta sexta-feira de novembro, logo após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving) nos Estados Unidos.

Para quem esperou o ano inteiro para comprar passagens para viajar, especialistas destacam que o segredo é monitorar os preços para ter certeza de que o desconto é real e não cair na famosa "metade do dobro".

Com base nas ferramentas mais recomendadas, listamos os principais aplicativos e sites para monitorar preços e conseguir os melhores descontos.

Decolar

No app, abra a aba “Voos” e faça uma busca pelo destino desejado. Em seguida, ative o alerta de preços para receber avisos quando houver queda de tarifa. A plataforma também destaca ofertas da semana logo na página inicial, com filtros que deixam somente as promoções do dia aparecendo. Também vale usar o calendário flexível para comparar valores entre datas próximas;

Kayak

Após selecionar origem e destino já na tela inicial, toque em “Alertas de preço” para acompanhar flutuações e ser avisado automaticamente. A seção “Explore” mostra os destinos mais baratos para comprar durante o período da Black Friday, o que é bem interessante para quem tem datas flexíveis. Também existe o recurso de gráfico de preços, que facilita visualizar quando e para onde o valor está mais baixo.

PicPay Shop

No app, os usuários encontram passagens, hospedagens e pacotes completos de viagem com até 12% de cashback e pagamento em até 12x sem juros. Para acessar, basta ir à aba “Shop” e tocar em “Viagens”. A plataforma destaca os blocos de ofertas ativas, com cupons, cashback e descontos de parceiros. Ao escolher um pacote ou passagem, verifique a etiqueta de promoções; se houver cupom disponível, ele é aplicado automaticamente no fechamento da compra. Para facilitar a busca, use o filtro “maiores descontos” e veja primeiro as quedas mais agressivas.

Google Voos IA

Na página inicial, toque em “Confira as ofertas” para abrir a IA conversacional e digite o que você procura. O sistema retornará com as melhores opções com base nas datas, destinos ou no contexto informado; antes de começar, confirme se o local exibido abaixo de “Ofertas de Voo” corresponde ao seu ponto de partida, já que ele serve de referência para as buscas. Se preferir a navegação tradicional, observe etiquetas como “Menor preço recente” ou “Preço alto/baixo para o período”, veja se a IA recomenda esperar ou comprar agora com base no histórico de valores e, na lateral esquerda, use os filtros de datas flexíveis para descobrir em quais dias as tarifas ficam mais baratas.

