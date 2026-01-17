FRAUDES ELETRÔNICAS
Mulher é suspeita de aplicar golpes de mais de R$ 5 mil em idosos
Polícia Civil investiga caso em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia
Por Redação
A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) cumpriu na sexta-feira, 16, um mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher suspeita de aplicar fraudes eletrônicas contra idosos em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, o prejuízo causado às vítimas ultrapassa R$ 5 mil.
As investigações apontam que a investigada trabalhava em um estabelecimento de serviços de cópias e impressão de faturas, localizado no centro da cidade.
No local, ela se aproveitava da confiança dos clientes para cadastrar, sem autorização, dados pessoais de idosos em aplicativos de compras vinculados à própria conta, além de realizar transferências bancárias.
Uma das vítimas teve prejuízo de R$ 400 com compras indevidas. Outra sofreu um desvio de cerca de R$ 5 mil, por meio de transferências via PIX e compras realizadas de forma irregular no cartão de crédito.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam, assim como a oitiva de testemunhas, para a conclusão do inquérito e a judicialização do caso.
