Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INTERNACIONAL

Jogador é encontrado morto aos 30 anos; polícia investiga

Layonel Adams foi encontrado sem vida em cidade próxima a Moscou

Redação

Por Redação

15/01/2026 - 7:54 h
Jogador é encontrado morto aos 30 anos na Rússia
Jogador é encontrado morto aos 30 anos na Rússia -

O futebol internacional amanheceu de luto com a morte do jogador russo Layonel Adams. O atleta foi encontrado sem vida em Zvenigorod, cidade satélite de Moscou, e o óbito foi confirmado pela polícia local à agência TASS. O caso está sob investigação, e a família pede cautela até a conclusão dos trabalhos das autoridades.

De acordo com informações oficiais, o corpo de Adams foi localizado ao lado de um prédio onde reside o goleiro Timur Magomedov, do Dynamo Makhachkala. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e nenhuma hipótese foi oficialmente confirmada até o momento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar disso, veículos da imprensa russa passaram a divulgar versões que apontam para possíveis motivos pessoais relacionados ao falecimento. A narrativa, no entanto, é contestada pela mãe do jogador, que nega essa possibilidade e reforça a necessidade de aguardar o desfecho da investigação.

Leia Também:

Rogério Ceni confirma retorno do time principal do Bahia; veja quando
Fifa define base da Seleção Brasileira nos EUA para a Copa do Mundo
Australian Open: João Fonseca estreia contra algoz em 2024

Filho de pai nigeriano e mãe russa, Layonel Adams havia sido vítima de um episódio de violência em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele foi agredido por um grupo e acabou atingido por um disparo no quadril. O jogador chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta sem apresentar complicações graves.

Revelado pelas categorias de base do CSKA Moscou, onde atuou entre 2012 e 2014, Adams dava sequência à carreira no futebol internacional. Atualmente, defendia o Alga Bishkek, clube do Quirguistão, onde estava em atividade antes de sua morte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Futebol internacional Moscou polícia russa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogador é encontrado morto aos 30 anos na Rússia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Jogador é encontrado morto aos 30 anos na Rússia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Jogador é encontrado morto aos 30 anos na Rússia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Jogador é encontrado morto aos 30 anos na Rússia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x