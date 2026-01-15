Jogador é encontrado morto aos 30 anos; polícia investiga

Jogador é encontrado morto aos 30 anos na Rússia - Foto: Reprodução

O futebol internacional amanheceu de luto com a morte do jogador russo Layonel Adams. O atleta foi encontrado sem vida em Zvenigorod, cidade satélite de Moscou, e o óbito foi confirmado pela polícia local à agência TASS. O caso está sob investigação, e a família pede cautela até a conclusão dos trabalhos das autoridades.

De acordo com informações oficiais, o corpo de Adams foi localizado ao lado de um prédio onde reside o goleiro Timur Magomedov, do Dynamo Makhachkala. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e nenhuma hipótese foi oficialmente confirmada até o momento.

Apesar disso, veículos da imprensa russa passaram a divulgar versões que apontam para possíveis motivos pessoais relacionados ao falecimento. A narrativa, no entanto, é contestada pela mãe do jogador, que nega essa possibilidade e reforça a necessidade de aguardar o desfecho da investigação.

Filho de pai nigeriano e mãe russa, Layonel Adams havia sido vítima de um episódio de violência em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele foi agredido por um grupo e acabou atingido por um disparo no quadril. O jogador chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta sem apresentar complicações graves.

Revelado pelas categorias de base do CSKA Moscou, onde atuou entre 2012 e 2014, Adams dava sequência à carreira no futebol internacional. Atualmente, defendia o Alga Bishkek, clube do Quirguistão, onde estava em atividade antes de sua morte.