Jogador é encontrado morto aos 30 anos; polícia investiga
Layonel Adams foi encontrado sem vida em cidade próxima a Moscou
O futebol internacional amanheceu de luto com a morte do jogador russo Layonel Adams. O atleta foi encontrado sem vida em Zvenigorod, cidade satélite de Moscou, e o óbito foi confirmado pela polícia local à agência TASS. O caso está sob investigação, e a família pede cautela até a conclusão dos trabalhos das autoridades.
De acordo com informações oficiais, o corpo de Adams foi localizado ao lado de um prédio onde reside o goleiro Timur Magomedov, do Dynamo Makhachkala. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e nenhuma hipótese foi oficialmente confirmada até o momento.
Apesar disso, veículos da imprensa russa passaram a divulgar versões que apontam para possíveis motivos pessoais relacionados ao falecimento. A narrativa, no entanto, é contestada pela mãe do jogador, que nega essa possibilidade e reforça a necessidade de aguardar o desfecho da investigação.
Filho de pai nigeriano e mãe russa, Layonel Adams havia sido vítima de um episódio de violência em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele foi agredido por um grupo e acabou atingido por um disparo no quadril. O jogador chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta sem apresentar complicações graves.
Revelado pelas categorias de base do CSKA Moscou, onde atuou entre 2012 e 2014, Adams dava sequência à carreira no futebol internacional. Atualmente, defendia o Alga Bishkek, clube do Quirguistão, onde estava em atividade antes de sua morte.
