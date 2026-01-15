Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÊNIS

Australian Open: João Fonseca estreia contra algoz em 2024

Brasileiro será cabeça de chave e encara Spizzirri na primeira rodada em Melbourne

Redação

Por Redação

15/01/2026 - 6:25 h
João Fonseca conhece rival na estreia do Australian Open
João Fonseca conhece rival na estreia do Australian Open -

As chaves do Australian Open foram definidas na madrugada desta quinta-feira, 15, em sorteio realizado pela organização do torneio. O primeiro Grand Slam da temporada começa na noite do próximo sábado, 17, em Melbourne.

Principal nome do Brasil na chave de simples masculina, João Fonseca já conhece o caminho de estreia no Happy Slam. Atual número 30 do ranking da ATP, o tenista brasileiro será o cabeça de chave 28 e terá pela frente o norte-americano Eliot Spizzirri, 89º do mundo, na primeira rodada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Este será o segundo confronto entre os dois: em 2024, Spizzirri levou a melhor ao vencer Fonseca por 2 sets a 1, na terceira rodada do qualifying do US Open. O americano vive bom momento e disputa nesta semana o Aberto de Auckland, onde já alcançou as quartas de final.

Leia Também:

Bahia: Rogério Ceni lança jovem que é sobrinho de ícone da literatura
Ceni enaltece postura do Bahia em triunfo: "Independente do resultado"
Eleito craque do jogo, Dell celebra primeiro gol como profissional

Entre os favoritos ao título, o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, estreia diante do australiano Adam Walton. Já Jannik Sinner, cabeça de chave número 2 do torneio, inicia sua campanha contra o francês Hugo Gaston. Outro destaque da chave masculina, o sérvio Novak Djokovic enfrenta o espanhol Pedro Martínez na rodada inicial.

Na disputa feminina, o Brasil também estará representado por Beatriz Haddad Maia. Atual número 59 do ranking da WTA, a paulista estreia contra Yulia Putintseva, do Cazaquistão, que ocupa a 105ª posição. As duas já se enfrentaram em duas oportunidades no circuito, com duas vitórias de Bia Haddad.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATP Australian Open João Fonseca tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Fonseca conhece rival na estreia do Australian Open
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

João Fonseca conhece rival na estreia do Australian Open
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

João Fonseca conhece rival na estreia do Australian Open
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

João Fonseca conhece rival na estreia do Australian Open
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x