Australian Open: João Fonseca estreia contra algoz em 2024

João Fonseca conhece rival na estreia do Australian Open - Foto: WILLIAM WEST / AFP

As chaves do Australian Open foram definidas na madrugada desta quinta-feira, 15, em sorteio realizado pela organização do torneio. O primeiro Grand Slam da temporada começa na noite do próximo sábado, 17, em Melbourne.

Principal nome do Brasil na chave de simples masculina, João Fonseca já conhece o caminho de estreia no Happy Slam. Atual número 30 do ranking da ATP, o tenista brasileiro será o cabeça de chave 28 e terá pela frente o norte-americano Eliot Spizzirri, 89º do mundo, na primeira rodada.

Este será o segundo confronto entre os dois: em 2024, Spizzirri levou a melhor ao vencer Fonseca por 2 sets a 1, na terceira rodada do qualifying do US Open. O americano vive bom momento e disputa nesta semana o Aberto de Auckland, onde já alcançou as quartas de final.

Entre os favoritos ao título, o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, estreia diante do australiano Adam Walton. Já Jannik Sinner, cabeça de chave número 2 do torneio, inicia sua campanha contra o francês Hugo Gaston. Outro destaque da chave masculina, o sérvio Novak Djokovic enfrenta o espanhol Pedro Martínez na rodada inicial.

Na disputa feminina, o Brasil também estará representado por Beatriz Haddad Maia. Atual número 59 do ranking da WTA, a paulista estreia contra Yulia Putintseva, do Cazaquistão, que ocupa a 105ª posição. As duas já se enfrentaram em duas oportunidades no circuito, com duas vitórias de Bia Haddad.