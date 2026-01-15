Fifa define base da Seleção Brasileira nos EUA para a Copa do Mundo

Seleção Brasileira ficará em Nova Jersey durante a Copa do Mundo - Foto: Divulgação / FIfa

A Seleção Brasileira definiu onde ficará baseada durante a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos. A confirmação foi feita pela Fifa nesta quarta-feira, selando a escolha da CBF por Nova Jersey como sede da delegação canarinho ao longo do torneio.

Após uma série de visitas a centros de treinamento disponibilizados pela entidade máxima do futebol, o Brasil optou pelo Columbia Park Training Facility, complexo pertencente ao RB New York. Para a hospedagem, a delegação ficará no hotel The Ridge, localizado em Basking Ridge, que será reservado exclusivamente para a Seleção durante o período da competição.

A decisão levou em conta a infraestrutura oferecida pelo centro de treinamento, que já atende um clube profissional e passa por um processo de ampliação, com modernização das instalações e dos equipamentos. O local foi avaliado como ideal para atender às exigências de alto rendimento e privacidade da equipe brasileira.

"Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas da CBF.

Outro fator determinante foi a escolha conjunta do hotel The Ridge, classificado pela própria Fifa como "de segurança máxima com vários postos de controle de segurança até o acesso a propriedade, situado em um ambiente tranquilo e arborizado". A combinação entre centro de treinamento e hospedagem pesou na definição final.

Inicialmente, houve apreensão por parte da CBF em relação à preferência da França, melhor posicionada no ranking da Fifa, que poderia escolher antes o mesmo centro de treinamento. No entanto, a seleção europeia optou por estabelecer sua base em Boston, liberando o caminho para o Brasil.

Além da Seleção Brasileira, outras equipes já definiram suas sedes para o Mundial. A Alemanha, por exemplo, ficará em Winston-Salem, na Carolina do Norte, com hospedagem no hotel Graylyn Estate e treinamentos nas instalações da Universidade Wake Forest, a poucos minutos de distância.

No sorteio da Copa do Mundo, o Brasil foi alocado no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. Antes da competição, a Seleção terá compromissos importantes nos Estados Unidos, com amistosos marcados para março contra França e Croácia.