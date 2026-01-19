BAHIA
Garoto se afoga e morre em açude durante festa de família na Bahia
Corpo foi encontrado por pescadores após dias de busca
Um garoto de 12 anos, identificado como Davi Lucas Santos Caetano, morreu, depois de se afogar em um açude no município de Conceição do Coité, no interior da Bahia, durante uma festa de família. Seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 19, por pescadores.
Garoto Davi estava desaparecido desde a tarde do último domingo, 18, depois de entrar no açude. De acordo com a Brigada Voluntária Águia Resgate, o adolescente morava no povoado Santa Rosa, e, estava há aproximadamente um mês passando férias na casa da avó.
O açude onde a tragédia aconteceu fica a cerca de três quilômetros da residência onde o garoto estava hospedado.
Sobre a tragédia
De acordo com informações de familiares de Davi, o chinelo do garoto foi encontrado na beira do açude, enquanto seu celular e seu chapéu estavam dentro de um carro.
No momento da tragédia, Davi estava acompanhado de tias e amigas da avó paterna, em um momento de lazer no local.
Ao se darem conta da ausência do garoto, a família iniciou as buscas. A mãe relatou aos brigadistas que ainda entrou no açude chamando pelo menino, enquanto outras pessoas buscavam por ele no reservatório e ao redor.
A última vez que Davi foi visto em vida foi por volta das 14 h do domingo, 18, já dentro da água.
Leia Também:
Mobilização geral
Moradores da região também ajudaram na busca pelo garoto. O Corpo de Bombeiros informou que enviou uma equipe de mergulhadores de Salvador a cidade para ajudar nas buscas.
Em nota, a Escola Municipal de Santa Rosa, colégio em que Davi estudava, lamentou a morte do menino.
"Mesmo tão pequeno, sua presença iluminava os dias de todos ao redor com doçura e alegria. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar, desejando força e acolhimento para atravessar essa perda imensurável", diz a nota.
A Polícia Civil acompanha o caso. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes