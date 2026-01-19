Menu
GRAVE

Acidente com animal na pista deixa morto e 3 feridos em rodovia baiana

Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 19

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/01/2026 - 13:18 h
Imagem ilustrativa da imagem Acidente com animal na pista deixa morto e 3 feridos em rodovia baiana
-

Uma pessoa morreu, por volta das 4h20 desta segunda-feira, 19, em um acidente causado devido à presença de um animal na pista. O caso ocorreu na BR-528, KM 101, no trecho de Buerarema, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro atropelou o animal. Além do óbito, outras três pessoas ficaram feridas, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A vítima fatal também não foi identificada. O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Itabuna, na Unidade Operacional (UOP) 01.

Outro acidente

Horas antes, por volta das 21h40 deste domingo, 18, na BR-101, outra morte foi registrada devido a um acidente distinto. Neste caso, ocorrido KM 254, trecho Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, um motociclista foi a óbito.

O sinistro, do tipo colisão traseira, ocorreu entre um carro e uma motocicleta. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

