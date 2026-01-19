GRAVE
Acidente com animal na pista deixa morto e 3 feridos em rodovia baiana
Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 19
Por Luiza Nascimento
Uma pessoa morreu, por volta das 4h20 desta segunda-feira, 19, em um acidente causado devido à presença de um animal na pista. O caso ocorreu na BR-528, KM 101, no trecho de Buerarema, no sul da Bahia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro atropelou o animal. Além do óbito, outras três pessoas ficaram feridas, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas.
A vítima fatal também não foi identificada. O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Itabuna, na Unidade Operacional (UOP) 01.
Leia Também:
Outro acidente
Horas antes, por volta das 21h40 deste domingo, 18, na BR-101, outra morte foi registrada devido a um acidente distinto. Neste caso, ocorrido KM 254, trecho Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, um motociclista foi a óbito.
O sinistro, do tipo colisão traseira, ocorreu entre um carro e uma motocicleta. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes