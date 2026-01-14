Menu
ACIDENTES

Duas pessoas morrem em mesma rodovia baiana que matou criança de 7 anos

Casos foram registrados na madrugada desta quarta-feira

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

14/01/2026 - 12:56 h
Imagem ilustrativa da imagem Duas pessoas morrem em mesma rodovia baiana que matou criança de 7 anos
-

Duas pessoas morreram, em acidentes distintos, registrados na BR-116, no trecho de Tucano, no sertão baiano, na madrugada desta quarta-feira, 14. A região é a mesma da ocorrência que vitimou Moisés Araújo dos Santos, de sete anos, no último domingo, 11.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), o primeiro acidente aconteceu por volta de 1h, no KM 290, quando houve uma colisão frontal, envolvendo uma carreta e um automóvel.

A batida resultou na morte do condutor e, além disso, uma vítima gravemente ferida ficou presa às ferragens.

Na segunda ocorrência, houve um sinistro de trânsito no KM 303, por volta das 5h15, do tipo saída de leito carroçável, que ocorre quando um veículo sai da pista principal. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

Em ambos casos, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, nem a identificação das vítimas fatais. Os registros foram feitos na Delegacia da PRF de Paulo Afonso, na unidade operacional de Ribeira do Pombal e estão em investigação.

Morte do menino de 7 anos

Moisés Araújo dos Santos, de sete anos, morreu após um acidente que envolveu uma carreta e um carro no último domingo, 11, na BR-116, no município Tucano.

A família estaria seguindo em direção à zona rural do município de Euclides da Cunha, quando uma carreta, que trafegava pela rodovia, soltou o tambor de freio. A peça atingiu o carro da família e provocou o acidente.

No momento do ocorrido, Moisés estava no carro com os pais e as irmãs. O garoto sofreu o impacto mais forte e teve graves pancadas no peito e na cabeça, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

O pai da criança fraturou o braço enquanto a mãe e as irmãs sofreram somente ferimentos leves.

x