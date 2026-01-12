BAHIA
Criança de sete anos morre em acidente entre carro e carreta na Bahia
Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas
Um garoto de sete anos de idade morreu após um acidente que envolveu uma carreta e um carro neste domingo, 11, na BR-116, no município de Tucano, no interior da Bahia.
A família estaria seguindo em direção à zona rural do município de Euclides da Cunha, após uma carreta, que trafegava pela rodovia, soltar o tambor de freio. A peça atingiu o carro da família e provocou o acidente.
A vítima foi identificada como Moisés Araújo dos Santos, que estava no carro com os pais e as irmãs no momento do acidente.
Moisés recebeu o impacto mais forte e sofreu graves pancadas tanto no peito quanto na cabeça. O garoto não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.
Família ferida
O pai da criança fraturou o braço enquanto a mãe e as irmãs de Moisés sofreram somente ferimentos leves.
Em nota, a Polícia Civil (PC), informou que guias de perícia e de remoção de corpo foram expedidas, além de que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do ocorrido.
