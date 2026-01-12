Menu
BAHIA
BAHIA

Criança de sete anos morre em acidente entre carro e carreta na Bahia

Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/01/2026 - 17:16 h
Criança de sete anos morre em acidente na BR-116
Criança de sete anos morre em acidente na BR-116

Um garoto de sete anos de idade morreu após um acidente que envolveu uma carreta e um carro neste domingo, 11, na BR-116, no município de Tucano, no interior da Bahia.

A família estaria seguindo em direção à zona rural do município de Euclides da Cunha, após uma carreta, que trafegava pela rodovia, soltar o tambor de freio. A peça atingiu o carro da família e provocou o acidente.

A vítima foi identificada como Moisés Araújo dos Santos, que estava no carro com os pais e as irmãs no momento do acidente.

Moisés recebeu o impacto mais forte e sofreu graves pancadas tanto no peito quanto na cabeça. O garoto não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

Moisés Araújo dos Santos, de sete anos de idade, que morreu em acidente na BR-116
Moisés Araújo dos Santos, de sete anos de idade, que morreu em acidente na BR-116 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Família ferida

O pai da criança fraturou o braço enquanto a mãe e as irmãs de Moisés sofreram somente ferimentos leves.

Em nota, a Polícia Civil (PC), informou que guias de perícia e de remoção de corpo foram expedidas, além de que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do ocorrido.

