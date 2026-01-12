BAHIA
Venda de bebidas destiladas é proibida por 15 dias em cidade da Bahia
Medida preventiva foi adotada após investigação sobre possíveis irregularidades e risco à saúde
Por Luan Julião
Após indícios de que bebidas alcoólicas irregulares estariam circulando no município, a Prefeitura de Cansanção, no norte da Bahia, decidiu interromper temporariamente a venda de destilados em toda a cidade. A restrição vale por 15 dias e atinge a comercialização, a distribuição e a exposição desses produtos.
A medida, de caráter preventivo, foi instituída por meio do Decreto Municipal nº 001/2026 e está vinculada a uma sindicância administrativa aberta pela gestão municipal, formalizada pela Portaria nº 001/2026, publicada no dia 7. A investigação apura a possível presença de substâncias proibidas, como o metanol, cuja ingestão pode causar intoxicações severas e até levar à morte.
Segundo informações da prefeitura, a decisão foi tomada após a identificação de indícios iniciais durante fiscalizações, apreensões de bebidas com suspeita de adulteração e a confirmação de um óbito associado ao consumo de substância irregular no município. O poder público afirma que a suspensão busca reduzir riscos imediatos à população enquanto as apurações seguem em andamento.
A administração municipal também esclareceu que a iniciativa não implica responsabilização prévia de bares, comerciantes ou proprietários de estabelecimentos, ressaltando que a ação tem finalidade exclusivamente protetiva e preventiva.
Leia Também:
A fiscalização do cumprimento do decreto ficará sob responsabilidade da Vigilância Sanitária e do Departamento de Tributos de Cansanção, podendo contar com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, se necessário.
A decisão ocorre após a deflagração da Operação Poison Drink, realizada na quinta-feira, 8, que teve como foco verificar a regularidade de bebidas alcoólicas comercializadas no município, além de coibir fraudes tributárias e infrações contra a saúde pública. A operação foi coordenada pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Senhor do Bonfim, e contou com a atuação da Delegacia Territorial de Cansanção e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Centro Norte).
Equipes da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica e do Setor de Tributos do município também participaram da ação, que ocorreu no Centro da cidade e no povoado de Tanque da Gameleira. Durante a operação, três estabelecimentos comerciais foram interditados e uma pessoa foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.
No total, 535 garrafas de bebidas destiladas, entre whisky, gin, vodka e conhaque, foram apreendidas e encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes