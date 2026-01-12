Venda de bebidas destiladas é proibida por 15 dias em cidade da Bahia

Ação da prefeitura foi adotada após fiscalizações e a Operação Poison Drink - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Após indícios de que bebidas alcoólicas irregulares estariam circulando no município, a Prefeitura de Cansanção, no norte da Bahia, decidiu interromper temporariamente a venda de destilados em toda a cidade. A restrição vale por 15 dias e atinge a comercialização, a distribuição e a exposição desses produtos.

A medida, de caráter preventivo, foi instituída por meio do Decreto Municipal nº 001/2026 e está vinculada a uma sindicância administrativa aberta pela gestão municipal, formalizada pela Portaria nº 001/2026, publicada no dia 7. A investigação apura a possível presença de substâncias proibidas, como o metanol, cuja ingestão pode causar intoxicações severas e até levar à morte.

Segundo informações da prefeitura, a decisão foi tomada após a identificação de indícios iniciais durante fiscalizações, apreensões de bebidas com suspeita de adulteração e a confirmação de um óbito associado ao consumo de substância irregular no município. O poder público afirma que a suspensão busca reduzir riscos imediatos à população enquanto as apurações seguem em andamento.

A administração municipal também esclareceu que a iniciativa não implica responsabilização prévia de bares, comerciantes ou proprietários de estabelecimentos, ressaltando que a ação tem finalidade exclusivamente protetiva e preventiva.

A fiscalização do cumprimento do decreto ficará sob responsabilidade da Vigilância Sanitária e do Departamento de Tributos de Cansanção, podendo contar com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, se necessário.

A decisão ocorre após a deflagração da Operação Poison Drink, realizada na quinta-feira, 8, que teve como foco verificar a regularidade de bebidas alcoólicas comercializadas no município, além de coibir fraudes tributárias e infrações contra a saúde pública. A operação foi coordenada pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Senhor do Bonfim, e contou com a atuação da Delegacia Territorial de Cansanção e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Centro Norte).

Equipes da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica e do Setor de Tributos do município também participaram da ação, que ocorreu no Centro da cidade e no povoado de Tanque da Gameleira. Durante a operação, três estabelecimentos comerciais foram interditados e uma pessoa foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.

No total, 535 garrafas de bebidas destiladas, entre whisky, gin, vodka e conhaque, foram apreendidas e encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).