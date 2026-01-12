Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem faz mulheres reféns após descer de ônibus em rodovia na Bahia

Caso foi registrado no km 546 da BR-116, na tarde desta segunda-feira, 12

Luan Julião

Por Luan Julião

12/01/2026 - 15:05 h
Homem foi conduzido para a Delegacia Territorial de Milagres após negociação
Homem foi conduzido para a Delegacia Territorial de Milagres após negociação

Um homem foi detido após fazer duas mulheres reféns na tarde desta segunda-feira, 12, na BR-116, no município de Milagres, no interior da Bahia. A ocorrência foi registrada por volta das 14h20, no km 546 da rodovia.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito desceu de um ônibus interestadual e, em seguida, rendeu as vítimas. Inicialmente, uma das mulheres foi liberada, enquanto a outra permaneceu sob poder do agressor por alguns minutos.

Equipes da PRF foram acionadas e estiveram no local para conter a situação e garantir a segurança dos usuários da rodovia. Após negociações, a segunda vítima também foi liberada, sem ferimentos aparentes.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Territorial de Milagres, onde o caso será registrado e investigado. Até o momento, a motivação da ação não foi informada pelas autoridades.

