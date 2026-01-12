Menu
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Fazenda é punida por venda irregular de lote no Vale do Jiquiriçá

Área de 2,8 mil hectares abrange Ubaíra, Jiquiriçá e Teolândia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/01/2026 - 14:54 h
propriedade de 2.822 hectares, está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Caminhos Ecológicos da Boa Esperança
propriedade de 2.822 hectares, está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Caminhos Ecológicos da Boa Esperança

Em uma decisão histórica para a preservação ambiental no Vale do Jiquiriçá, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) manteve a liminar que obriga a Fazenda Incobal a interromper o parcelamento irregular de solo e iniciar a recuperação imediata de áreas degradadas de Mata Atlântica. A propriedade, que possui 2.822 hectares, está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Caminhos Ecológicos da Boa Esperança.

A ação civil pública, movida pelo promotor de Justiça Julimar Barreto, aponta que a fazenda vinha sendo alvo de desmatamento progressivo e vendas de glebas sem o devido registro imobiliário.

De acordo com o Ministério Público, a empresa estaria comercializando lotes em áreas destinadas à preservação, agravando o dano ambiental na região.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Prazos

A decisão judicial estabelece cronogramas rígidos para a regularização, como a suspensão de qualquer venda ou parcelamento irregular de lotes, correção do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir) e apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (Prada).

O governo estadual vai ter 180 dias para criar um plano de fiscalização ostensiva com o apoio da COPPA e do Inema.

"Essas áreas deveriam ser integralmente recuperadas por estarem inseridas no bioma Mata Atlântica, que possui regime jurídico específico de proteção" — Julimar Barreto, Promotor de Justiça.

Impacto

Criada em 2003, a APA Caminhos Ecológicos da Boa Esperança é vital para a manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade local.

A Justiça reconheceu que as atividades da empresa colocam em risco um dos biomas mais ameaçados do Brasil.

Tags:

área de proteção ambiental desmatamento Justiça Ambiental Mata Atlântica preservação ambiental recuperação de áreas degradadas

