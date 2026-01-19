Menu
SALVADOR

Nova Rodoviária de Salvador: guia rápido com localização, acessos e serviços

Equipamento foi inaugurado nesta segunda, 19, e começa a operar terça-feira, 20

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/01/2026 - 12:45 h
Nova Rodoviária de Salvador
Nova Rodoviária de Salvador -

A nova Rodoviária de Salvador, localizada no bairro de Águas Claras, foi inaugurada nesta segunda-feira, 19, e inicia oficialmente suas operações na terça-feira, 20. Com a mudança, a antiga rodoviária situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) encerra definitivamente as atividades às 23h59 desta segunda-feira, e todos os ônibus intermunicipais e interestaduais que chegarem à capital após esse horário devem se dirigir exclusivamente ao novo terminal.

Como chegar ao terminal?

Todos os embarques e desembarques rodoviários agora ocorrerão em Águas Claras, localizada às margens da BR-324, com acesso pela Via 29 de Março, ao lado da estação de metrô. Além do transporte por aplicativo, os usuários podem chegar ao local de metrô ou ônibus.

A nova Rodoviária da Bahia está integrada à Estação Águas Claras do metrô e a um terminal de ônibus que atende 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o terminal também terá integração com o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em fase de obras.

Imagem ilustrativa da imagem Nova Rodoviária de Salvador: guia rápido com localização, acessos e serviços
| Foto: Joá Souza/GOVBA

Estacionamento e apoio aos motoristas

No espaço também haverá áreas destinadas ao apoio operacional das empresas, incluindo espaços para estacionamento e apoio aos motoristas, onde está previsto um espaço anexo para acomodar veículos excedentes ou que não estejam em operação.

Imagem ilustrativa da imagem Nova Rodoviária de Salvador: guia rápido com localização, acessos e serviços
| Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Salas VIP - Como acessar?

O terminal conta com 9 salas VIP, uma por empresa de ônibus, semelhantes às de aeroportos. O acesso da população depende da política de cada operadora, podendo ser por:

  • programas de fidelidade;
  • cartão;
  • uso operacional.

Há ainda a possibilidade de algumas empresas utilizarem a estrutura apenas para oferecer mais conforto aos passageiros, seja durante a compra de passagens, seja na espera pelo embarque ou desembarque.

Como o SAC vai funcionar?

O terminal também abriga a 18ª unidade do SAC em Salvador, que inicia atendimento ao público na terça-feira, 20. O SAC funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados das 8h às 12h, exclusivamente para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), com agendamento prévio.

Imagem ilustrativa da imagem Nova Rodoviária de Salvador: guia rápido com localização, acessos e serviços
| Foto: Divulgação/Ascom Saeb

Além da CIN, o posto oferece serviços do Detran, INSS, Procon, SAC Educação, SineBahia, Planserv e Defensoria Pública, com capacidade de aproximadamente 16,2 mil atendimentos por mês, em área de 995,72 m², e infraestrutura acessível, incluindo piso tátil, assentos prioritários e espaços reservados para cadeirantes.

E o transporte por aplicativo?

Outra novidade no equipamento serão as vagas exclusivas para os motoristas de aplicativos. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o local terá "40 vagas para motoristas de aplicativo".

O espaço surgiu após a Sinarte, empresa que administra a estrutura, perceber a "necessidade decorrente do movimento do terminal". O local reservado para os motoristas também será chamado de 'bolsão'.

Operação contará com três frentes principais de atuação
Operação contará com três frentes principais de atuação | Foto: Divulgação / PMBA

Nomes das estações mudaram; entenda

Com a inauguração, houve alteração oficial nos nomes das estações: a antiga Estação Rodoviária, em Pernambués, passa a se chamar Estação Iguatemi, enquanto a estação Águas Claras passa a ser denominada a nova Estação Rodoviária.

Megaoperação

Para evitar que passageiros e motoristas se confundam nos primeiros dias, o Governo da Bahia montou uma megaoperação de orientação, com três frentes: equipes nas saídas do metrô, dentro do terminal rodoviário e no terminal de ônibus urbano, distribuindo mapas, folders e prestando orientação direta aos usuários.

Estrutura e serviços do terminal

A nova rodoviária conta com 41 plataformas de embarque, 24 plataformas de desembarque e 34 áreas operacionais, além de estacionamento com 847 vagas, sendo 711 rotativas. O espaço também abriga lojas, praça de alimentação e 9 salas VIP.

